«الإمارات للدواء» تعتمد علاجاً مبتكراً لـ «الورم النقوي المتعدد»

أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء تسجيل عقار «بلينريب» (بيلانتاماب مافودوتين) علاجاً مبتكراً لمرضى الورم النقوي المتعدد، الذين يعانون انتكاسة أو مقاومة للعلاجات السابقة، لتصبح بذلك الإمارات ثالث دولة على مستوى العالم تعتمد هذا العقار، بعد المملكة المتحدة واليابان، في إنجاز استراتيجي يُجسّد نهج الدولة الاستباقي في تسريع الوصول إلى العلاجات المتطورة، ويعكس التزام المؤسسة ببناء منظومة دوائية مرنة، تسهم في تمكين المرضى من الحصول على حلول علاجية فاعلة في الوقت المناسب.

ويُشكّل العقار إضافة نوعية إلى بروتوكولات علاج الورم النقوي المتعدد، وهو من أكثر أنواع السرطانات الدموية تعقيداً وانتشاراً، حيث سُجل كثالث أكثرها شيوعاً في الدولة خلال عام 2023، ويصيب خلايا البلازما في نخاع العظم، وتبرز حاجة المرضى - الذين تعود لهم الحالة المرضية بعد العلاج، أو لا يستجيبون للعلاجات المتاحة - إلى خيارات علاجية جديدة وفاعلة، ليُمثّل العقار أملاً جديداً في التعافي من خلال استهداف وتدمير خلايا الورم النقوي مع الحفاظ على الخلايا السليمة، ما يسهم في تحسين جودة حياة المرضى.

ويتميّز العقار بأنه أول جسم مضاد مقترن بدواء (ADC) يستهدف مولد مستضد نضوج الخلايا البائية (BCMA)، ويُعطى بطريقة مبسطة من دون الحاجة إلى إجراءات تمهيدية معقدة أو الإقامة في المستشفى، ما يجعله خياراً مناسباً لمختلف أنظمة تقديم الرعاية الصحية في الدولة، ما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية للمنشآت الصحية وتقليل الضغط على موارد النظام الطبي، بما ينسجم مع أهداف مؤسسة الإمارات للدواء في دعم بيئة صحية مرنة.

وأكدت مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء، الدكتورة فاطمة الكعبي، أن سرعة تسجيل «بلينريب» في الدولة تبرهن على مرونة وكفاءة الإجراءات التنظيمية التي تطبقها المؤسسة، والتي تمكنها من تقييم واعتماد الأدوية ذات الأولوية بشكل عاجل، بما يضمن الاستجابة الفاعلة لحالات تتطلب تدخلاً في وقت قياسي، وذلك في إطار منظومة مؤسسية تُوظّف أحدث التقنيات وتُفعّل المسارات السريعة والمراجعة المستندة إلى البيانات السريرية المحكمة، ما يعزز ثقة الشركاء الدوليين بفاعلية النموذج التنظيمي الإماراتي.

وأشارت إلى أن مؤسسة الإمارات للدواء تسعى إلى ترسيخ موقع الدولة مركزاً إقليمياً للابتكار الدوائي عبر اعتماد أحدث الأدوية التي تلبي المعايير العالمية وتقديمها ضمن نموذج دوائي شامل ومستدام.

