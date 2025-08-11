«الإمارات للخدمات الصحية»: 3.54 ملايين فحص طبي لطالبي الإقامة في 3 سنوات

أنجزت مراكز الصحة العامة، ومراكز فحص اللياقة الطبية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، المنتشرة في دبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين، ثلاثة ملايين و548 ألفاً و990 فحصاً طبياً لطالبي تأشيرات الإقامة، خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأوضحت المؤسسة، في تقرير لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن الأرقام تعكس حجم الطلب المستمر على خدمات الفحص الطبي لتأشيرات الإقامة، وتبرز تنوّع قنوات تقديم الخدمة بين المنصات الرقمية ومكاتب الطباعة، بما يضمن تلبية احتياجات المتعاملين، ودعم توجهات الدولة في تطوير الخدمات الصحية وتعزيز التحول الرقمي.

وأشارت إلى أن إجراءات فحوص الإقامة أصبحت رقمية وأكثر سهولة، حيث يمكن للمتعامل التقديم على الخدمة عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي باستخدام الهوية الرقمية، من دون الحاجة إلى رفع مستندات إضافية، كما يُتاح للمتعامل اختيار مركز الفحص وسداد الرسوم إلكترونياً، ومن ثم التوجه إلى المركز الذي حدده خلال أوقات الدوام لإجراء الفحص، خلال 20 دقيقة.

وتتيح خدمة فحص اللياقة الطبية لتأشيرات الإقامة للأفراد الحصول على شهادة فحص اللياقة الصحية بهدف الإقامة، وتثبت هذه الشهادة خلوه من الأمراض السارية والمعدية، ما يمكنه من الحصول على إقامة داخل الدولة أو تجديد إقامته الحالية من خلال زيارة أحد مراكز الفحص الطبي للإقامة وبعض مراكز الصحة العامة.

وحددت «الإمارات الصحية» ثماني خطوات وإجراءات سلسة للاستفادة من الخدمة تشمل التسجيل باستخدام الهوية الرقمية، وتقديم الطلب عبر قنوات الخدمة، ودفع الرسوم عبر قنوات الخدمة، وزيارة مراكز الصحة العامة أو مراكز فحص الإقامة مع الهوية أو الجواز، وزيارة قسم الأشعة لإجراء صور الأشعة، وزيارة قسم المختبر لإجراء فحوص الدم، ويتم إرسال النتيجة عبر رسالة نصية، ومن ثم يمكن للمتعامل طباعة نتيجة الفحص الطبي من خلال الرابط الإلكتروني في الرسالة.

وأوضحت أن الفحص يكشف عن مجموعة من الأمراض، تشمل فيروس نقص المناعة المكتسبة/ الإيدز، والدرن الرئوي، والجذام، والتهاب الكبد الوبائي (ب)، والتهاب الكبد الوبائي (ج).

وأكدت أن تطعيم التهاب الكبد الوبائي (ب) إلزامي لمربيات الأطفال، وعمال المنازل ومن في حكمهم، ولمشرفات الحضانة ورياض الأطفال، والعاملين في صالونات الحلاقة والتجميل والنوادي الصحية، والعاملين في المرافق الصحية.