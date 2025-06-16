منظومة أبوظبي الصحية تستعرض ريادتها في الابتكار

توجّه وفد رسمي برئاسة دائرة الصحة في أبوظبي إلى الولايات المتحدة الأميركية في زيارة استراتيجية، بهدف تعزيز مكانة الإمارة العالمية في مجال الابتكار الصحي واستعراض جهودها في إحداث تحوّل نوعي في قطاع الرعاية الصحية، من خلال الابتكار والاستثمار والتعاون الدولي المستدام.

وتشمل الزيارة كلاً من العاصمة واشنطن ومدينتَي بوسطن وفيلادلفيا، وتتزامن مع مشاركة الوفد في «المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2025» (BIO 2025)، الذي يُعد من أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في قطاع التكنولوجيا الحيوية.

وتسلّط الزيارة الضوء على أبرز إنجازات أبوظبي في مجالات الذكاء الاصطناعي، والصحة الرقمية، والأبحاث السريرية، وعلوم الجينوم، إلى جانب استعراض مبادرة مجمع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة (HELM)، وبحث فرص تطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع مؤسسات حكومية وبحثية، وروّاد الابتكار من مختلف دول العالم.

وقالت وكيل دائرة الصحة في أبوظبي، الدكتورة نورة خميس الغيثي، إن الزيارة تجسد الالتزام برسم مستقبل الرعاية الصحية من خلال التعاون، والابتكار، والرؤية المشتركة.

وتواصل أبوظبي ريادتها الإقليمية والعالمية في علوم الجينوم عبر «برنامج الجينوم الإماراتي»، الذي تمكّن من جمع وتحليل أكثر من 800 ألف عينة جينومية، ما يضعه في مصاف أبرز قواعد البيانات الجينومية تطوراً على مستوى العالم.

كما تحتضن الإمارة أكثر من 90 منشأة بحثية مرخصة، وتُجري حالياً أكثر من 30 تجربة سريرية نشطة في مجالات الأورام، والأمراض النادرة والمزمنة.

وتوفر منصات متقدمة، مثل «ملفي» التي تضم أكثر من خمسة ملايين سجل طبي، رؤى قائمة على الذكاء الاصطناعي وأدلة العالم الواقعي، ما يعزّز جودة الرعاية واتخاذ القرار السريري.