«صحة دبي» تؤهل 30 قيادياً في الذكاء الاصطناعي

وقعت هيئة الصحة بدبي، خلال مشاركتها في فعاليات «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي» مذكرة تفاهم مع الكلية العليا لإدارة الأعمال في باريس (ESCP) إحدى أعرق كليات إدارة الأعمال في العالم، بهدف تصميم وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص للقيادات الصحية في الهيئة يركز على التطبيقات الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي.

ويستهدف البرنامج التدريبي الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع خبراء دوليين في الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، واستراتيجية البيانات 30 مديراً تنفيذياً ومدير إدارة من كوادر هيئة الصحة بدبي، حيث يحصل المشاركون على دبلوم معتمد من الكلية العليا لإدارة الأعمال في باريس العالمية بعد اجتيازهم البرنامج بنجاح.

ويهدف البرنامج الذي يستمر ستة أسابيع إلى تمكين المشاركين من تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، عبر تزويدهم بالمعرفة المتخصصة، والرؤى المستقبلية، والأدوات العملية التي تساعدهم على اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وتدعم قدراتهم على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يحقق مستويات أعلى من الكفاءة والابتكار واستدامة الإنجاز، ويعزز من جاهزية الهيئة لمواكبة المتغيرات المتسارعة عالمياً.

وأكد مدير عام هيئة الصحة بدبي، عوض صغيّر الكتبي، أهمية هذا البرنامج الذي يعكس التزام الهيئة بناء قدرات قيادية متقدمة، قادرة على استيعاب وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب العمل الصحي، بما يسهم في دعم كفاءة الأداء، وتعزيز الابتكار، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، وتوجهات الإمارة ورؤيتها المستقبلية.

وأوضح أن هذا البرنامج يأتي ضمن الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة لتطوير القيادات وتمكينها من اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على البيانات الذكية، وتبني الحلول التقنية لتعزيز تنافسية دبي وريادتها في مجال الصحة الرقمية.

وقال إن الشراكة مع الكلية العليا لإدارة الأعمال في باريس - التي تعد أول كلية أعمال في العالم تأسست عام 1819 - تعكس التزام وتوجهات الهيئة بتبني أفضل الممارسات العالمية، وتوفير بيئة تعليمية تفاعلية تحاكي المتغيرات المستقبلية، وتستجيب للتطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجال توظيف الذكاء الاصطناعي.

من جانبه، قال ممثل الكلية العليا لإدارة الأعمال في باريس، سيدريك دنيس-رميس: «إن الكلية صممت هذا البرنامج خصيصاً ليواكب المتغيرات المتسارعة في عالم الذكاء الاصطناعي، وليوفر للمشاركين تجربة تعليمية فريدة، تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، معرباً عن ثقته بالنتائج الإيجابية التي سيحققها البرنامج في تمكين القيادات الصحية، وتعزيز دورها في تطبيق الذكاء الاصطناعي لبناء مستقبل صحي أكثر كفاءة واستدامة».