«دبي الصحية» تعتمد برنامجاً لقياس وتحسين تجربة المرضى

أعلنت «دبي الصحية» اعتماد برنامج «بريس جيني» الرائد عالمياً، لقياس تجربة المرضى في منشآتها الصحية، عبر استبيانات للرأي مصممة خصيصاً لكل رحلة علاجية، تختلف حسب التخصصات الطبية.

وأوضحت أنها تهدف من خلال البرنامج إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسة، هي: قياس تجربة المرضى وانطباعاتهم في مختلف المنشآت الصحية خلال فترات العلاج، وتحديد المقترحات القابلة للتطبيق لتحسين تجربتهم، ومقارنة أداء المنشآت الصحية بنظيراتها ذات الأداء المتميز، إضافةً إلى تحسين المجالات الرئيسة وتحديد تأثيرها في المرضى وفقاً لنوع المنشأة والخدمة المقدمة.

وتستطلع آراء المرضى من خلال رسالة نصية تُرسل إليهم بعد انتهاء رحلتهم العلاجية، تتضمن رابطاً خاصاً بالاستبيان، يتيح لهم مشاركة تجربتهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمة.

كما تستطلع آراء المرضى المقيمين حول مستوى الخدمة من خلال الاتصال بهم هاتفياً.

وأشارت إلى أنها ستعمل على تحليل ودراسة آراء المرضى وملاحظاتهم المهمة حول تجربتهم العلاجية، ما يتيح تحديد نقاط القوة وفرص التحسين، ومن ثم وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة للارتقاء بجودة الرعاية وتعزيز رضا المتعاملين.

كما يدعم البرنامج الجهود المستمرة للحفاظ على مكانة دبي وجهةً رائدةً عالمياً في مجال الرعاية الصحية.

وقال المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»، الدكتور عامر شريف، إن البرنامج يعكس جهودنا المستمرة لتقديم تجربة أفضل للمريض، ويهدف إلى الارتقاء بجودة الرعاية ضمن نظام صحي متكامل، موضحاً أنه «يمكننا من تبني قرارات استراتيجية مدروسة تسهم في تعزيز الرحلة العلاجية، وتحقيق تحول نوعي في مستوى الخدمة الطبية المقدمة».