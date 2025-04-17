«الساعة الذهبية».. لحظات حاسمة تنقذ حياة مصابي الجلطة الدماغية

أفاد استشاري المخ والأعصاب رئيس جمعية الإمارات لطب الأعصاب، الدكتور سهيل عبدالله الركن، أن عدد المصابين بالجلطة الدماغية سنوياً في الإمارات يُقدر بين 10 آلاف و12 ألف شخص، لافتاً إلى عدم وجود زيادة ملحوظة في معدلات الإصابة، لأن أكثر من 70% من سكان الإمارات، من المواطنين والمقيمين، دون سن الـ45 عاماً.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»، أن «آلاف المرضى يُعالجون سنوياً في الدولة باستخدام الدواء المذيب للجلطة الدماغية أو القسطرة الدماغية»، مؤكداً أن العلاج خلال الساعات الأولى من الإصابة يُعدّ أمراً حاسماً في ما يُعرف بـ«الساعة الذهبية»، حيث يمكن خلالها إعطاء المريض الدواء المذيب للجلطة أو إجراء القسطرة الدماغية لإزالتها.

وقال إن «الإمارات تتبنى نهجاً متقدماً في علاج الجلطات الدماغية، حيث تضم حالياً 12 مركزاً متخصصاً في المستشفيات الحكومية والخاصة، ما يعكس اهتمام النظام الصحي المحلي بهذا المرض، بعد أن كان هناك مركزان متخصصان فقط في هذا المجال قبل 10 سنوات، ما يُمثّل نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى».

وتمتلك الإمارات ستة مراكز متخصصة مجهزة بأحدث الإمكانات والبروتوكولات العالمية للتعامل مع هذه الحالات، وأشار إلى أن «الجلطة الدماغية تُعدّ ثاني أكثر سبب للوفاة عالمياً بعد أمراض القلب، كما تُعدّ المسبب الأول للإعاقة لدى البالغين».

وحدد الدكتور سهيل الركن خمسة أسباب رئيسة تؤدي للإصابة بالجلطة الدماغية، هي «ارتفاع ضغط الدم»، لأن 70% من المصابين بالجلطة لديهم تاريخ مسبق مع ارتفاع ضغط الدم، سواء تم تشخيصهم مسبقاً أو اكتُشف المرض لديهم عند الإصابة، و«ارتفاع معدل الإصابة بمرض السكري»، و«الإصابة بأمراض القلب»، خصوصاً عدم انتظام ضربات القلب أو الرجفان الأذيني، و«التدخين»، و«ارتفاع الكوليسترول في الدم»، وهو مرتبط بعادات غذائية غير صحية.

كما أشار إلى أن زيادة الوزن، وقلة ممارسة الرياضة، والاستهلاك المفرط للوجبات السريعة الغنية بالأملاح، من العوامل الجديدة التي بدأت تسهم في ارتفاع معدلات الإصابة، حيث تُسبب هذه العادات ارتفاع ضغط الدم، وهو المسبب الأساسي للجلطات الدماغية.

وحول أعراض الإصابة بالجلطة الدماغية، بيّن أن أهم الأعراض تختصر في كلمة «عاجل»، حيث يُعبر حرف الـ«عين» عن عسر النطق والفهم والتواصل، وحرف الـ«الألف» عن انحراف في جزء من الوجه مع لعثمة، وحرف الـ«جيم» عن جزء ضعيف في اليد أو القدم، وحرف الـ«اللام» أي لا تتأخر في طلب المساعدة، مؤكداً ضرورة الانتباه إلى هذه الأعراض ونشر الوعي بها بين مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك المدارس والجامعات والمؤسسات الصحية، لضمان التدخل السريع وإنقاذ حياة المصابين، وأشاد رئيس جمعية الإمارات لطب الأعصاب بمنظومة الإسعاف في الإمارات، مشيراً إلى أن جميع طواقم الإسعاف، مثل إسعاف دبي والإسعاف الوطني، مدرَّبون على أعلى مستوى من أطباء متخصصين في الجلطات الدماغية، ما يُمكنهم من تشخيص الحالات بسرعة ونقل المرضى إلى المراكز المتخصصة في أسرع وقت، مشيراً إلى أن 70% من مرضى الجلطات الدماغية الذين يصلون إلى المراكز العلاجية يتم نقلهم عبر الإسعاف، ما يسهم في تقليل الوقت اللازم لبدء العلاج وإنقاذ حياة المرضى.

. 5 أسباب رئيسة تؤدي إلى الإصابة بالجلطة الدماغية.