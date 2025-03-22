«الجليلة» توفر خدمات الفحص والتشخيص عبر عياداتها المتنقلة

توفر مؤسسة الجليلة، ذراع العطاء لدبي الصحية، خدمات الفحص والتشخيص عبر عياداتها المتنقلة، في إطار جهودها المستمرة لتقديم الرعاية الأولية لجميع الفئات والأعمار في المجتمع بالشراكة مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري ومجلس دبي الرياضي.

وأكملت العيادات المتنقلة مرحلتها الأولى في «حديقة الخوانيج»، وبدأت الثانية في «حديقة البرشاء» وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، يومياً من الساعة 4:00 إلى 5:00 مساء، وتضم تجهيزات طبية متقدمة يشرف عليها فريق متطوع من مهنيي الرعاية الصحية.

وحظيت المبادرة بإقبال واسع من جانب المستفيدين، إذ توفر خدمات صحية مجانية تشمل الاستشارات الطبية الأولية، وفحوص السكري، وقياس المؤشرات الحيوية، وخدمات الإحالة الطبية عند الحاجة، بما يتماشى مع عهد دبي الصحية «المريض أولاً» وأهداف عام المجتمع في ترسيخ ثقافة العطاء وتعزيز التكافل الاجتماعي.

وأكّدت مديرة المبادرات المجتمعية في «مؤسسة الجليلة»، الدكتورة ضحى العوضي، أن المبادرة تهدف للوصول إلى الشرائح المجتمعية المختلفة على مدار السنة، مثل العمال في المجمعات السكنية، وكبار المواطنين، والأيتام، وأصحاب الهمم.

وأوضحت أن المبادرة تقدم خدمات طبية، تشمل قياس الطول والوزن، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وقياس درجة الحرارة، وضغط الدم، ومعدل النبض، ونسبة الأكسجين في الدم، بجانب فحوص أخرى ذات صلة، إضافة إلى التوعية بالأمراض المزمنة، وسبل التعامل معها خلال شهر رمضان.

وأضافت أنه إذا وجدت حالات تحتاج إلى تدخل طبي عاجل، يتم تحويل المريض إلى أقرب مركز صحي أو مستشفى لاستكمال العلاج، وفي حال كان المستفيد غير قادر على تحمل الكُلفة المالية، يمكن تقديم الدعم له من خلال برنامج «عاون»، الذي يوفر الرعاية الطبية ويتكفل بهذه النفقات.

وأشادت الدكتورة العوضي، بالأطباء المتطوعين من «دبي الصحية» وطلاب جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، الذين أظهروا حماساً وتفاعلاً كبيراً للمشاركة في الحملة، مشيرة إلى استمرار توسيع نطاقها للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.