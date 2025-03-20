"الإمارات الصحية" تخّرج الدفعة الأولى من برنامج "تدريب المدربين" في الطب النفسي

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية اليوم عن تخريج الدفعة الأولى من برنامج الزمالة "تدريب المدربين" في الطب النفسي للرعاية الأولية، الذي نظمته بالتعاون مع جامعة "كاليفورنيا في إرفين"، وذلك في خطوة بارزة ضمن جهودها لتعزيز دمج الصحة النفسية في منظومة الرعاية الصحية الأولية، بما يضمن توفير خدمات صحية شاملة لأفراد المجتمع وتسهيل وصولهم إليها، وتماشياً مع أهداف الإستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031.

وأكد الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن تنظيم هذا البرنامج يعكس التزام المؤسسة الراسخ بتعزيز خدمات الصحة النفسية من خلال دمجها في بيئة الرعاية الصحية الأولية، تماشياً مع أهداف السياسة الوطنية للصحة النفسية الرامية إلى وضع إطار وطني متعدد القطاعات لتطوير هذه الخدمات وفق أفضل المعايير العالمية، معرباً عن التطلع إلى توسيع نطاق البرنامج لضمان استدامة هذه الجهود وتعزيز جودة الحياة في المجتمع.

وقالت الدكتورة نور المهيري، مديرة إدارة الصحة النفسية في المؤسسة، إن البرنامج يمثل خطوة نوعية نحو تحسين التكامل بين خدمات الصحة النفسية والرعاية الأولية، لافتةً إلى دوره في بناء قدرات مستدامة للمستقبل من خلال تمكين الخريجين من تدريب أطباء آخرين.

وأضافت "نهدف من خلال هذا البرنامج إلى بناء بيئة داعمة تتيح للمرضى الحصول على الدعم النفسي في مراحل مبكرة، مما يسهم في تحسين النتائج العلاجية وتعزيز الرفاه النفسي للمجتمع ككل".

ويتميز برنامج "تدريب المدربين" بمنهج شامل يتضمن أكثر من 50 ساعة تدريبية موزعة على شكل محاضرات إلكترونية شهرية، وجلسات إرشاد فردية، وورش عمل مكثفة في الولايات المتحدة، حيث يتعلم المشاركون كيفية التعرف على الأعراض المبكرة للاضطرابات النفسية، وإجراء التقييمات النفسية بكفاءة، وتقديم العلاجات المبنية على الأدلة العلمية، بما في ذلك العلاج المعرفي والمقابلات التحفيزية والإدارة الدوائية، وبعد استكمال متطلبات البرنامج، يحصل المشاركون على شهادة من كلية الطب في جامعة كاليفورنيا بإرفين، ما يتيح لهم تطبيق معارفهم بشكلٍ مباشر في ممارساتهم اليومية.

وبدأت المؤسسة بتدريب الدفعة الثانية من برنامج الزمالة "تدريب المدربين" في الطب النفسي للرعاية الأولية المتوقع تخرجها مع نهاية العام الحالي، ليصل العدد الإجمالي من الأطباء الإماراتيين الذين التحقوا بالبرنامج إلى 15 طبيباً، ما يعزز قدرتهم على تشخيص وإدارة الاضطرابات النفسية الشائعة، مثل القلق والاكتئاب واضطرابات المزاج، ضمن بيئة الرعاية الأولية.

ويهدف برنامج "تدريب المدربين" إلى تزويد أطباء الرعاية الصحية الأولية بالمهارات اللازمة لتقديم تدخلات مبكرة، وتقليل الوصمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية، وتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمرضى في مراكز الرعاية الصحية الأولية من خلال إتاحة إمكانية الحصول على الدعم النفسي بشكل أسرع وأكثر كفاءة، بالإضافة إلى تحسين الوقاية والكشف المبكر عن الاضطرابات الشائعة لتحقيق نتائج علاجية أفضل على المدى الطويل.