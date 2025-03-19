50% من الأفراد يعانون «سمنة رمضان» بسبب 5 عادات

أرجع أطباء زيادة الوزن خلال شهر رمضان إلى أسباب عدة، أبرزها تناول الأطعمة الدسمة والحلويات التي تكثر على الموائد والولائم الرمضانية، وتناول الطعام في أوقات متأخرة من الليل، وأشاروا إلى أن نحو 50% من الأفراد يلاحظون زيادة في وزنهم خلال الشهر الفضيل.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن شهر رمضان يُعدّ فرصة مثالية لتبني نمط حياة صحي، وتحسين العادات الغذائية، إذ إن العادات غير السليمة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، وحددوا سبع نصائح لتجنبها، وفي المقابل، حذروا من خمس عادات تؤدي إلى زيادة الوزن، ما يشكل خطراً صحياً على المدى الطويل، خصوصاً بالنسبة للنساء اللاتي يسعين للحفاظ على أوزانهن.

وأوضحوا أن النصائح السبع تتضمن «بدء الإفطار بالتمر والماء لتهيئة المعدة، تناول الطعام ببطء للحد من الإفراط في الأكل، تناول وجبات متوازنة تحتوي على البروتينات والخضراوات، التحكم في حجم الوجبات، شرب كميات كافية من الماء، استبدال الحلويات بالفواكه، وممارسة رياضة المشي بعد الإفطار»، وتشمل التحذيرات «تجنب الأطعمة المقلية والدسمة، والإفراط في تناول الحلويات بعد الإفطار، والمشروبات الغازية والعصائر المحلاة، والسهر، وتناول الطعام قبل النوم مباشرة، وعدم ممارسة الرياضة».

وتفصيلاً، أشار استشاري الجراحة العامة والمناظير والسمنة، الدكتور نفاد محمد الحديدي، إلى أن نحو 50% من الأفراد يلاحظون زيادة في وزنهم خلال شهر رمضان، بسبب تناول السكريات والحلويات بعد الإفطار والتي تتصدر الموائد الرمضانية والولائم، مشيراً إلى أن النساء يشكلن النسبة الكبرى وفقاً لإحدى الدراسات التي تم إجراؤها على عينة محدودة من الأفراد.

وأكد أن شهر رمضان يُعد فرصة مثالية لتعزيز العادات الغذائية الصحية، لكنه قد يتحول إلى سبب رئيس لزيادة الوزن والإصابة بالسمنة، خصوصاً مع انتشار العادات الغذائية غير الصحية، مثل تناول الأطعمة الدسمة والحلويات بكثرة في أوقات متأخرة من الليل، ونصح باتباع بعض النصائح الغذائية التي تساعد على الحفاظ على الوزن، مثل تناول وجبة إفطار متوازنة تبدأ بالتمر والماء، ثم تناول وجبة خفيفة تحتوي على البروتينات والخضراوات والكربوهيدرات الصحية، كما أوصى بتجنب الإفراط في الحلويات، واستبدالها بالفواكه الطازجة أو البدائل الصحية، مثل التمر والشوفان، إضافة إلى شرب كميات كافية من الماء، لترطيب الجسم، وتقليل الشعور بالجوع الزائف.

وأشار إلى أهمية التحكم في حجم الوجبات وتناول الطعام ببطء وبكميات معتدلة لتجنب الإفراط في الأكل، مع ممارسة النشاط البدني بعد الإفطار، مثل المشي أو بعض التمارين الخفيفة لتحسين عملية الهضم وحرق السعرات الحرارية، محذراً من تناول الأطعمة المقلية والدسمة التي تؤدي إلى زيادة الوزن ومشكلات الهضم، والإفراط في السكريات والمشروبات الغازية التي تسبب اضطراب مستوى السكر في الدم وتراكم الدهون، إضافة إلى السهر وتناول الطعام قبل النوم مباشرة الذي يؤدي إلى تخزين الدهون وصعوبة الهضم، وعدم ممارسة النشاط البدني يسهم في اكتساب الوزن بسرعة.

وأكدت أخصائية الغدد الصماء والطب الباطني، الدكتورة نجوى خليل عكاشة، ضرورة الالتزام بنظام غذائي متوازن، يمكن أن يساعد على تجنب زيادة الوزن، والاستمتاع بشهر رمضان المبارك دون التعرض للمخاطر الصحية المتعلقة بالسمنة.

وقدمت نصائح عدة للحفاظ على الوزن، أبرزها البدء بالتمر والماء لتهيئة المعدة وتقليل الشعور بالجوع المفرط عند الإفطار، وتناول الطعام ببطء، لإعطاء الجسم الوقت الكافي لإرسال إشارات الشبع، ما يساعد على تقليل كميات الطعام، واختيار وجبات متوازنة تحتوي على البروتينات الصحية، مثل الدجاج المشوي، والسمك، والبقوليات، إلى جانب الخضراوات والكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة.

وحثت على تقليل تناول الحلويات، واستبدالها بالفواكه الطازجة، مع الإكثار من شرب الماء، لترطيب الجسم وتقليل الحاجة للمشروبات السكرية، كما أوصت بممارسة الرياضة، مثل المشي بعد الإفطار بساعتين، لتحسين عملية الهضم، وحرق السعرات الحرارية، والتحكم في كميات الطعام باستخدام أطباق صغيرة لتجنب الإفراط في الأكل، وفي المقابل، حذرت من بعض العادات التي قد تؤدي إلى زيادة الوزن، مثل الإفطار على الأطعمة المقلية أو الدسمة التي تسبب مشكلات في الهضم وزيادة الوزن، وتجنب الإفراط في تناول الحلويات بعد الإفطار، لما لها من تأثيرات سلبية في مستويات السكر في الدم وزيادة الدهون المتراكمة في الجسم، كما حذرت من المشروبات الغازية والعصائر المحلاة التي تحتوي على سعرات حرارية عالية دون أي قيمة غذائية، إضافة إلى السهر وتناول الطعام قبل النوم مباشرة، حيث يؤدي ذلك إلى سوء الهضم وتخزين الدهون.

وشددت ضرورة تجنب اتباع أنظمة الرجيم خلال شهر رمضان، محذرةً من المخاطر التي قد تحدث نتيجة غياب العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم، مثل البروتينات والكربوهيدرات والدهون، حيث إن الجسم بحاجة إلى تناول الكميات الكافية من هذه العناصر للحفاظ على صحة جيدة، لذا من الضروري تناول الطعام بشكل متوازن، وعدم اتباع أنظمة تقيد الجسم بشكل مفرط.

وأشارت إلى أنه يجب على الراغبين في إنقاص الوزن تحديد الكمية المسموح بخسارتها في الشهر، والتي لا ينبغي أن تتجاوز خمسة كيلوغرامات، وحذرت من أن فقدان الوزن بشكل مفاجئ قد يشكل خطراً على الصحة، كما نصحت الراغبين في زيادة الوزن بالتركيز على اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، مع توزيع الوجبات بشكل مناسب بين الإفطار والسحور.

ومن جانبه، أكد أخصائي طب الأسرة، الدكتور عاصم سجاد، أنه يجب الحفاظ على نظام غذائي متوازن خلال شهر رمضان، للحفاظ على مستويات الطاقة والصحة العامة، ناصحاً بضرورة أن تتضمن وجبة السحور الكربوهيدرات المعقدة، مثل الحبوب الكاملة والشوفان والأرز البني، إضافة إلى البروتينات مثل البيض والزبادي والبقوليات، كما أوصى بتناول الدهون الصحية من مصادر مثل الأفوكادو والمكسرات، مع ضرورة إضافة الخضراوات والفواكه لضمان الحصول على الفيتامينات والمعادن الضرورية.

ودعا إلى تجنب الأطعمة المقلية والمصنعة الغنية بالدهون والسكريات، والحد من تناول الحلويات، مع الحرص على شرب ما لا يقل عن 10 أكواب من الماء بين الإفطار والسحور، كما نصح بتناول الأطعمة الغنية بالألياف لتعزيز الهضم، وتناول وجبات خفيفة صحية بين الإفطار والسحور، مثل الحمص مع الخضار أو حفنة من المكسرات، واختيار الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، لضمان إطلاق الطاقة ببطء خلال ساعات الصيام، لافتاً إلى أن شهر رمضان ليس وقتاً مناسباً لتحقيق أهداف مثل نقصان الوزن أو زيادته، بل هو فرصة لتحسين العادات الغذائية الصحية.