"هيلث بوينت" يجري 19 جراحة مجانية لمصابين بحالات الشفة الأرنبية

يستعد مستشفى "هيلث بوينت"، جزء من مجموعة" M42" الطبية العالمية، لإجراء 19 عملية جراحة مجانية لمرضى تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و43 عاماً مصابين بحالات الشفة الأرنبية والحنك المشقوق سعياً لتغيير حياتهم نحو الأفضل.

جاء ذلك ضمن البرنامج الجراحي السابع الذي نظمه المستشفى بالتعاون مع مؤسسة "عملية الابتسامة" الخيرية الإماراتية، وذلك تماشياً مع التزامه بتحسين صحة وحياة أفراد المجتمع وإعادة البسمة إلى وجوه المصابين بهذه الحالات الصحية.

وتحدث حالات الشفة الأرنبية والحنك المشقوق نتيجة انفصال في الشفة العليا والفم أثناء نمو الجنين في الرحم، ما يسبب للطفل صعوبة تناول الطعام والكلام والسمع، وفي بعض الحالات، قد تقود لمشاكل في الأسنان، فيما يولد نحو طفل واحد من بين نحو 700 طفل مع هذه الإصابات حول العالم، وفقاً لبيانات مؤسسة "عملية الابتسامة".

ولعب مستشفى "هيلث بوينت" دوراً رئيسياً كشريك موثوق لمؤسسة "عملية الابتسامة" منذ عام 2020، بما مكن أكثر من 95 مريضا مصابا بحالات الشفة الأرنبية والحنك المشقوق من تلقي العلاج ضمن مرافق متطورة.

وقال عمر النقبي الرئيس التنفيذي لمستشفى "هيلث بوينت" إن الشراكة الراسخة بين المستشفى ومؤسسة "عملية الابتسامة" الإماراتية تؤكد التزامنا بالارتقاء بمخرجات الرعاية الصحية في المنطقة.

وأعرب عن الفخر بتولي دور فاعل لتحسين حياة المرضى المصابين بحالات الشفة الأرنبية والحنك المشقوق وإعادة البسمة إلى المصابين بهذه الحالات عبر تيسير سبل وصولهم لمرافق المستشفى العالمية المستوى وخبراته الطبية الرفيعة.

واستفاد العديد من المرضى من مختلف الجنسيات مثل أوزبكستان والفلبين، من البرنامج السابع، حيث تم تقييم حالتهم من قبل فريق طبي متعدد التخصصات من متطوعي مؤسسة "عملية الابتسامة" الإماراتية، بما يضم جراحي التجميل، وأطباء الأطفال والتخدير والأسنان والمتخصصون في علاج النطق، وذلك ضمن مرافق مستشفى هيلث بوينت عالمية المستوى.

وتلقى المرضى المؤهلون للجراحة العلاج في مستشفى "هيلث بوينت" الذي وفر ثلاث غرف عمليات، وأجنحة مخصصة لمرحلة ما قبل العمل الجراحي وبعده، إلى جانب مجموعة واسعة من خدمات الدعم الضرورية، ضماناً لحصول المرضى على أرقى معايير الرعاية ضمن رحلة علاجية متميزة.

من جانبها عبرت موراج كرومي هوك، المديرة التنفيذية لمؤسسة "عملية الابتسامة" الإماراتية عن امتنانها للدعم المتواصل الذي يوفره مستشفى "هيلث بوينت" للمساعدة على تغيير حياة المرضى المصابين بحالات الشفة الأرنبية والحنك المشقوق والارتقاء بحياة أسرهم.

وثمنت دعم دائرة الصحة في أبوظبي لمؤسسة "عملية الابتسامة" منذ تأسيسها في عام 2011.

ويساهم هذا التعاون البناء في تغيير حياة متلقي الجراحات ويدعم رسالة "M42" المتمثلة بتعزيز سبل الوصول للرعاية الصحية وتحسين صحة المجتمع في الإمارات والمناطق المحيطة بها.