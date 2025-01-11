«راصد 2.0» يتوسّع في إجراءات التفتيش على المنشآت الطبية دون تدخل بشري

أفادت هيئة الصحة في دبي، بأن نظام «راصد 2.0»، الذي يمثل المرحلة الثانية من نظام راصد للتفتيش على المنشآت الطبية في إمارة دبي، يتسم بقدرته على حوكمة بيانات المنشآت الصحية المرخصة عبر نظام «شريان» وبرنامج تراخيص المعتمد من الهيئة، كما يمكنه التفتيش بشكل تلقائي على المنشآت الطبية دون تدخل بشري.

وأفاد المسؤول بإدارة التدقيق والرقابة الصحية في هيئة الصحة بدبي أحمد البلوكي، بأن برنامج «راصد 2.0» يأتي استمراراً لنجاح برنامج «راصد 1.0»، والمعني بالتفتيش عن بُعد على المنشآت الطبية في إمارة دبي، مشيراً إلى أن النسخة الجديدة من البرنامج معنية بحوكمة بيانات المنشآت الصحية المرخصة عبر نظام «شريان»، وهو برنامج التراخيص المُعتمد من هيئة الصحة بدبي.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»، على هامش فعاليات الدورة الـ30 لمؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات 2025»، أن البرنامج يمكّننا من عمل تفتيش بشكل تلقائي على المنشأة عن طريق التدقيق على المستندات وأوراق الاعتماد والصيانة بشكل تلقائي دون تدخل من المدقق أو المفتش الصحي، بحيث يعتبر نظام تفتيش إلكترونياً كاملاً.

وأوضح البلوكي أن النظام أُطلق قبل ثلاث سنوات والعمل جارٍ به حالياً، فيما يُعد «راصد 2.0» النسخة المطورة منه، والتي تتميز بالتفتيش التلقائي دون تدخل المفتش، فالنسخة السابقة كان يتم فيها تدخل المفتش عن طريق استخدام الوسائل المرئية، أمّا النسخة الحالية تتسم بالتفتيش التلقائي على المستندات المطلوبة سواء الاعتمادات وأوراق الصيانة أو السياسات.

وأكد أنه تم تفعيل النظام بالفعل، وخلال الفترة التي تم تطبيقه فيها رصدنا سلاسة واضحة في عملية التفتيش للتدقيق على عدد أكبر من المنشآت في ما يتعلق بالأمور الفنية، فضلاً عن إنجاز عملية التفتيش بصورة أكثر دقة.

وتركّز المرحلة الثانية من نظام «راصد» على الرقابة والتدقيق التلقائي على المنشآت الصحية من خلال «نظام شريان»، إذ تتعاون هيئة الصحة بدبي حالياً مع المنشآت الصحية في الإمارة لتطبيق هذا النظام الذكي الذي يتماشى مع توجه الهيئة في توظيف التقنيات والحلول الذكية، وتسخيرها لتطوير المنظومة الصحية في الإمارة ورفع مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين والمرضى بشكل عام.

ويهدف نظام «راصد 2.0» - الذي يستهدف كل المنشآت الصحية في دبي - إلى الانتقال من مرحلة التفتيش الميداني إلى التدقيق الذكي التلقائي للتأكد من مدى الالتزام بالسياسات واللوائح والقرارات الصادرة من هيئة الصحة في دبي والتشريعات السارية في الإمارة، إضافة إلى تسهيل إدارة وأتمتة وحوكمة البيانات وتعزيز كفاءة العمل والأداء وتوفير الوقت والجهد وتحقيق التوظيف الأمثل للموارد البشرية، وتطبيق أفضل معايير وممارسات الجودة تماشياً مع التزام الإمارة بقيم ومفاهيم الكفاءة والمهنية.

ووفق نظام «راصد 2.0» ستتم متابعة وضع المنشأة الصحية وتنبيه القائمين عليها بضرورة الالتزام بالمعايير المطلوبة عند وجود ما يستدعي ذلك عن طريق النظام والرسائل النصية والبريد الإلكتروني، ومنح المنشأة الصحية مهلة شهر لتصويب أوضاعها من خلال النظام، فيما تعمل الهيئة على توجيه وإرشاد وتدريب المعنيين في المنشأة الصحية على آلية استخدام النظام، وفي حال عدم الالتزام بالمعايير المطلوبة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة عن طريق نظام «شريان» لضمان الالتزام بذلك.

. البرنامج يجري تفتيشاً تلقائياً على المنشأة عبر التدقيق على المستندات وأوراق الاعتماد والصيانة، دون تدخل المدقق أو المفتش الصحي.

. نظام برنامج «راصد 2.0» يتيح تنبيه القائمين على المنشأة الصحية بضرورة الالتزام بالمعايير المطلوبة عند وجود ما يستدعي، ويمنح المنشأة مهلة شهر لتصويب أوضاعها.