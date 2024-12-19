"صحة أبوظبي" توسع نطاق "سندكم" لتشمل جميع المقيمين في الإمارة

أعلنت دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي عن توسيع نطاق مبادرة "سندكم" لتسهيل الإجراءات على ذوي المتوفى لتشمل جميع المقيمين في إمارة أبوظبي، حيث يتم من خلال المبادرة تقديم الدعم لإتمام الخدمات المطلوبة في حالة الوفاة بدءاً من إصدار شهادة الوفاة، واستخراج تصريح دفن الجثمان وصولاً إلى تجهيزه للسفر وغيرها من الخدمات. وتأتي مبادرة "سندكم" في إطار الحرص على تبسيط وتسهيل الإجراءات على ذوي المتوفى لا سيّما في ظل الظروف العصيبة التي يمرون بها.

ويقوم فريق سندكم بالتواصل المباشر مع ذوي المتوفى فور إعلان بلاغ الوفاة لمواساتهم وتقديم الدعم اللازم لإتمام الإجراءات اللاحقة وفقاً للمبادرة، إلى جانب تلقيهم رسالة نصية بكافة التفاصيل.

وبالتعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية – معاً ودعماً لذوي المتوفى من المقيمين وتخفيفاً لأعبائهم في الأوقات العصيبة، تتحمل الهيئة كافة الرسوم لإصدار شهادة الوفاة، ونقل سيارة الإسعاف، وخدمات أخرى كالتحنيط وتسفير الجثمان.

وقالت، المدير التنفيذي لقطاع علاقات وتجربة المتعاملين في دائرة الصحة – أبوظبي، هند الزعابي: "نواصل على خطى القيادة الرشيدة تبني نهج التميز في خدمة المتعاملين وتقديم تجربة استثنائية وفريدة لهم، تتميز مبادرة سندكم بأنها تراعي ما يمر به ذوي المتوفى من حزن بفقد أحد من أفراد أسرتهم وتمنحهم المساحة لذلك من خلال دعمهم لإتمام كافة الإجراءات المرتبطة بالوفاة. وإيماناً منا بالإضافة الهامة التي تقدمها المبادرة لكافة أفراد المجتمع، حرصنا اليوم على توسيع نطاقها وتوفير خدماتها لتشمل المقيمين في الإمارة لتحقيق هدف واحد وهو خدمة المجتمع."

وتشهد المبادرة، في خطوة إضافية لتيسير الإجراءات على أسرة المتوفى من سكان الإمارة، وإلى جانب إمكانية تقديمها عن طريق ممثّل عن فريق سندكم، إتاحة تقديم المعاملات المرتبطة بالوفاة في المنشآت الصحية في الإمارة في حال كانت الوفاة في المنشأة الصحية، حيث تم تفعيل دور الأطباء المسؤولين في المنشآت الصحية لاستكمال الإجراءات والمعاملات المرتبطة بالوفاة ضمن مبادرة "سندكم" في المنشأة، حيث يقوم الطبيب المسؤول بإنجاز بلاغ الوفاة وتقديم التصاريح اللازمة والمتعلقة بالوفاة نيابة عن أسرة المتوفى بعد الحصول على موافقتهم.

وتُطبَّقُ المبادرة من خلال تفعيل التعاون والربط الإلكتروني الذي تم بقيادة ودعم دائرة التمكين الحكومي، وذلك بين سبع جهات حكومية في إمارة أبوظبي، هي دائرة الصحة – أبوظبي، مركز أبوظبي للصحة العامة، دائرة القضاء، صندوق أبوظبي للتقاعد، شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، شركة أبوظبي للتوزيع، وشركة العين للتوزيع.

ومن جانبه، قال، المدير التنفيذي لقطاع تجربة المتعاملين في دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، سعيد الملا: "تأتي المبادرة الجديدة بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي في إطار الجهود المستمرة لتقديم تجربة استثنائية بلا جهد للمتعاملين، وتبسيط إجراءات الخدمات الحكومية، وصولاً لتسهيل حياة الأفراد في أبوظبي".

ونجحت مبادرة "سندكم" منذ إطلاقها في يناير 2024 بمساعدة أسر المتوفى من المواطنين في إتمام جميع الإجراءات والمعاملات المرتبطة بالوفاة والتي كان ينبغي أن يقوموا بها، بدون أي جهد.

وكان قد تم إطلاق مبادرة "سندكم"، بهدف تبسيط الإجراءات وتيسيرها على ذوي المتوفى من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ابتداءً من إصدار بلاغ الوفاة، وحتى صرف المعاش التقاعدي للمستحقين.