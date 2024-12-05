«الإمارات الصحية» يناقش إنجاز المشاريع التحولية

ناقش مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، خلال اجتماعه السادس للعام الجاري 2024، الذي عقد أمس، في دبي، الأداء المؤسسي للربع الثالث ونسب إنجاز المشاريع التحولية، واطلع المجلس على مستجدات تنفيذها، والهادفة إلى تعزيز الخدمات الصحية بمختلف مستوياتها الوقائية والعلاجية والتأهيلية، وتحسين جودة حياة الأفراد وفق أفضل الممارسات العالمية.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة، الدكتور محمد سليم العلماء، وأكد حرص المؤسسة على أن تكون من أوائل الجهات الحكومية في العمل بمنهج المشاريع التحولية منذ إطلاقها، بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى تقديم الخدمات الصحية التي تعتمد على أحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة.