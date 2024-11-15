"دبي الصحية" توفر حلولاً متكاملة لرعاية مرضى السكري في مستشفياتها

تواصل " دبي الصحية" تحديث منظومتها وتقديم برامج ومبادرات مبتكرة ومستدامة تدعم إدارة مرض السكري والحد من مضاعفاته ، أبرزها تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في رعاية ومتابعة المرضى عن بعد على مدار الساعة، وقياس مستويات السكر في الدم، إضافة إلى دمج العلاج النفسي والدوائي ضمن استراتيجيتها المتكاملة لعلاج الأمراض المزمنة، وتقديم برامج توعية شاملة تستهدف المرضى وذويهم حول سبل السيطرة على المرض من خلال اتباع نمط حياة صحي

وتشمل مبادرات دبي الصحية، برنامج للكشف المبكر عن مرض السكري، بهدف تحديد الحالات الجديدة في مراحلها الأولى، والتدخل السريع لتجنب تطوره، فضلاً عن توفير خطة شاملة لرعايتهم في كافة مستشفياتها ومراكزها الطبية، من خلال فريق متكامل متعدد التخصصات، يعمل بروح الفريق الواحد لتوفير خطة علاجية تناسب كل مريض.

وتحرص " دبي الصحية" أيضاً على استقطاب الأدوية والعلاجات المبتكرة الأحدث عالمياً، ودعم تطوير الأبحاث العلمية التي تسهم في تحسين جودة الرعاية المقدمة لهم وتطوير استراتيجيات علاجية مبنية على الأدلة العلمية، ضمن استراتيجيتها التي ترتكز على الرعاية والاكتشاف، تماشياً مع القيمة الأساسية لها "المريض أولاً".

جدير بالذكر أن مجلس إدارة "دبي الصحية" اعتمد خلال اجتماعه في دورته الثانية، خطة إنشاء مقر جديد لمركز السكري، بهدف تقديم خدمات علاجية وفق أعلى المعايير العالمية، تبلغ مساحته الإجمالية أكثر من 53 ألف قدم مربع، بما يعادل ضعف مساحة المقر الحالي، والذي سيمكن من مضاعفة عدد المستفيدين من الخدمات العلاجية خلال السنوات العشر المقبلة.

واحتفت " دبي الصحية" باليوم العالمي للسكري الذي يوافق الرابع عشر من نوفمبر من كل عام، من خلال تنفيذ مجموعة من الفعاليات والبرامج التوعوية والتثقيفية، التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع حول المرض، وسبل الوقاية منه.

وقالت المدير التنفيذي للشؤون الطبية في دبي الصحية، الدكتورة منى تهلك: "وضعت "دبي الصحية" مواجهة مرض السكري على رأس أولوياتها، من خلال تعزيز الوعي المجتمعي حول مخاطره، والتأكيد على أهمية إجراء الفحوصات المبكرة للوقاية من المرض ومضاعفاته، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى الحد من المرض و معدلات الإصابة به".

وأكدت أن دبي الصحية تحرص على تعزيز الثقافة الصحية بين أفراد المجتمع، وتشجيعهم على تبني نمط حياة صحي من خلال برامج التوعية ومبادرات الفحص المبكر، بهدف بناء مجتمع واع بحياة صحية ، بما يتماشى مع أجندة دبي الاجتماعية 33 ، التي تستهدف الوصول إلى المنظومة الصحية الأكثر كفاءة وجودة ومواكبة لأفضل المستويات العالمية، من خلال تعزيز أنماط الحياة الصحية، وتطوير جودة الخدمات الصحية والوقائية والبدنية والنفسية.

ووجهت الدكتورة منى الشكر لفرق العمل في "دبي الصحية" على جهودهم الكبيرة في دعم الاستراتيجيات الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كوجهة رائدة في تقديم الرعاية المتكاملة، بما يتماشى مع رؤيتها الطموحة لبناء مجتمع صحي.

من جهته قال الدكتور وليد محمد محمود، رئيس التخصصات الطبية في دبي الصحية: "نعمل ضمن خطتنا لرعاية مرضى السكري وفق ثلاثة محاور رئيسة تتمثل في تقديم الرعاية المتكاملة متعددة التخصصات بحيث يحصل المريض على كافة الخدمات العلاجية من مختلف الأقسام لتحقيق أفضل النتائج، وتشمل هذه التخصصات "الغدد الصماء-الطب الباطني-التمريض-العيون-التغذية-الصيدلة"، إلى جانب التخصصات الأخرى، فيما يتمثل المحور الثاني في الحرص على توفير أحدث الأجهزة والتقنيات التكنولوجية المتقدمة التي توفر رعاية صحية أكثر شمولاً للمرضى، فيما يتمثل المحور الثالث في توفير برامج علاجية متخصصة تختلف حسب حالة كل مريض وتلبي احتياجاته.

وأكد أن خطط وبرامج دبي الصحية تدعم جهود مواجهة السكري والوقاية منه، من خلال مجموعة من الخدمات النوعية، التي تشمل إقامة ورش وفعاليات وبرامج توعوية للمرضى حول أهمية اتباع نمط حياة صحي للوقاية من مخاطر المرض، كذلك تنفيذ عدد من الفعاليات والزيارات للهيئات الحكومية والتعليمية وغيرها لتقديم فحوصات مجانية، واستشارات توعوية من خلال الفريق الطبي، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب للمهنيين بمراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات حول الكشف المبكر عن السكري.

وفي هذا الإطار، نظم مركز السكري التابع لـ" دبي الصحية" عدد من الفعاليات التوعوية والتثقيفية، تزامناً مع اليوم العالمي للسكري، سلط الضوء خلالها على أهمية اتباع نمط حياة صحي للوقاية من المرض، وكيفية التعايش الآمن معه.

وتضمن الفعالية التي عقدت تحت شعار " السكري وجودة الحياة" في مقر المركز بدبي "جلسات توعوية وتثقيفية حول الصحة النفسية، واستعراض قصص نجاح 6 مرضى بالسكري من المواطنين تغلبوا على تحديات حياتية كبيرة رغم إصابتهم بالمرض، وجلسة توعوية حول أنشطة تعزيز جودة الحياة، وبرنامج لزيادة الوعي حول النظام الغذائي الصحي".

يشار إلى أن مركز السكري التابع لـ"دبي الصحية" يقدم خدمات الرعاية الطبية المتخصصة للمرضى على مدار 15 عاماً، حيث بدأ في تقديم خدماته العلاجية التخصصية منذ عام 2009، من خلال مجموعة واسعة من الخدمات المتخصصة المصممة لتلبية مختلف احتياجات المرضى، أبرزها عيادة الطب الباطني الصديقة للأطفال، ومرافق الرياضة، وخدمات طب العناية بالقدمين، وخدمات الصيدلة والمختبر؛ لضمان تلقي المريض الرعاية والاهتمام الشامل والمتكامل الذي يناسبه.