«الإمارات الصحية» تطلق حملة للتوعية بالصحة النفسية

أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية حملة توعية تحت شعار «صحتنا النفسية مسؤوليتنا جميعاً»، على هامش فعاليات شهر الصحة النفسية الذي تنظمه المؤسسة طوال أكتوبر الجاري.

وتهدف الحملة التي تستمر ثلاثة أيام في «مردف سيتي سنتر» إلى تعزيز الوعي بأهمية الصحة النفسية، وتقليل الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالأمراض النفسية، إلى جانب التعريف بالخدمات التي تقدمها منشآت المؤسسة لدعم الصحة النفسية، وتحقيق رفاه الأفراد والمجتمع.

وأكدت مديرة إدارة الصحة النفسية في المؤسسة، الدكتورة نور المهيري، أن الحملة تأتي انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الصحة النفسية، وكسر الصورة النمطية عن الأمراض النفسية، والعمل على تحقيق التوازن والرفاه النفسي لأفراد المجتمع، مشيرة إلى أن التركيز على الصحة النفسية يعدّ ركيزة أساسية ضمن استراتيجية المؤسسة الهادفة إلى دعم التنمية المستدامة، وضمان توفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة للجميع.

وتتضمن حملة «صحتنا النفسية مسؤوليتنا جميعاً» مجموعة من الأنشطة والفعاليات الهادفة إلى رفع الوعي بأهمية الصحة النفسية، وتقدّم عرضاً شاملاً لتعريف المشاركين بخدمات الصحة النفسية المتوافرة في منشآت المؤسسة، إضافة إلى توزيع كتيبات توعية تتناول مختلف الجوانب المتعلقة بالصحة النفسية، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، وتمكينهم من الحصول على الدعم اللازم لتعزيز رفاهيتهم النفسية.

وتركز الحملة على توفير بيئة داعمة تشجع الأفراد على المبادرة للحصول على الدعم النفسي اللازم دون تردد، تماشياً مع السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية في دولة الإمارات، وباعتبار الصحة النفسية مصدر سعادة الإنسان، وحجر الأساس لبناء مجتمع قوي ومزدهر.