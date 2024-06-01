بدء التسجيل في برنامج دبي للتخصصات الصحية

أعلنت هيئة الصحة بدبي عن فتح باب التسجيل في برنامج دبي للتخصصات الصحية، اعتباراً من أمس، وحتى 14 يونيو الجاري من خلال منصة مواهب (https://mawaheb.dha.gov.ae).

وأفادت الهيئة في بيان، بأن ذلك يأتي ضمن استراتيجيتها وحرصها على توفير بيئة محفزة لجذب وتطوير المهنيين الصحيين، وتعزيز جهود التوطين في القطاع الصحي وفي إطار برنامجها الطموح «لتحول المنشآت الصحية الحكومية والخاصة إلى نظم صحية تعليمية».

وقالت مدير إدارة التعليم الطبي والأبحاث في الهيئة، الدكتورة وديعة محمد، إن برنامج دبي للتخصصات الصحية يشمل 30 برنامجاً تخصصياً في 27 مستشفى ومركزاً طبياً، منها برنامج الامتياز للطب العام، وبرنامج الامتياز لطب الأسنان وبرامج الإقامة (طب الأسرة، وطب الأطفال، وجراحة العيون، وجراحة العظام والكسور، والجراحة العامة، والطب الباطني، وطب النساء والولادة)، وبرامج الزمالة (برنامج طب الإخصاب والطب التجميلي)، مشيرة إلى أن هذه البرامج تم اعتمادها من المجلس العربي للاختصاصات الصحية. يُشار إلى أنه في عام 2023 وخلال المرحلة الأولى لإطلاق برنامج دبي للتخصصات الصحية في القطاع الخاص بدبي، انضم إلى البرنامج ما يقارب الـ200 متدرب.

وكانت هيئة الصحة في دبي، حصلت على الاعتماد المؤسسي من المعهد الوطني للتخصصات الصحية، كما حصلت على اعتماد من المجلس العربي للاختصاصات الصحية وهو أول اعتماد مؤسسي يمنحه المجلس على مستوى الوطن العربي. وحصلت الهيئة كذلك على الاعتماد المؤسسي من المجلس الأميركي للتعليم العالي «ACGME-I».