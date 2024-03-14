10414 مولوداً جديداً في 4 إمارات خلال 2023

أفادت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أنها أجرت 103 آلاف و601 فحص للأطفال حديثي الولادة خلال خمس سنوات، كشفت عن إصابة 0.4% منهم بتشوهات في القلب، بينما كشفت المؤسسة أن عدد المواليد بلغ 10 آلاف و414 مولوداً جديداً من الذكور والإناث في أقسام النساء والولادة بثمانية مستشفيات تابعة لها في إمارات الشارقة وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، وذلك خلال عام 2023.

وتفصيلاً، أوضحت المؤسسة لـ«الإمارات اليوم»، أنه تم إجراء 103 آلاف و601 فحص للأطفال حديثي الولادة منذ بداية البرنامج في عام 2019 وحتى عام 2023، وذلك ضمن برنامج المؤسسة للفحص الطبي لحديثي الولادة، الذي يشمل 41 فحصاً متنوعاً، منها خدمات الكشف المبكر للأمراض الجينية، والكشف المبكر للتشوهات الخلقية الحرجة للقلب، والكشف المبكر عن اضطرابات السمع، ويستهدف الأطفال من وقت الولادة حتى 28 يوماً من عمر الطفل.

وأظهرت فحوص التشوهات القلبية للمواليد حديثي الولادة إصابة مواليد بنسبة 0.4% من إجمالي عدد المواليد الذين خضعوا للفحص، والبالغ عددهم 46 ألفاً و814 طفلاً، بنسبة التزام وصلت إلى 99%، فيما بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمة فحص السمع للمواليد حديثي الولادة 46 ألفاً و341 طفلاً بنسبة التزام وصلت إلى 94.5%، ووصل عدد الأطفال الذين لم يجتازوا الفحص إلى نحو 19%.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتور عصام الزرعوني: إن «تنفيذ برنامج الفحص الطبي لحديثي الولادة، يأتي تزامناً مع يوم الطفل الإماراتي، بما يعكس توجهات استراتيجية المؤسسة، الرامية إلى تقديم رعاية صحية شاملة ومتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة، تضمن وقاية المجتمع من الأمراض، بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية في شأن نظام الفحص الطبي لحديثي الولادة ومعايير منظمة اليونيسيف»، مشيراً إلى أن المؤسسة تركز على مواصلة التطوير المهني لعمل الفحوص وتوثيق الحالات وفقاً للسياسات المعتمدة، لافتاً إلى تعيين منسقين من أقسام الجودة في المستشفيات، لمتابعة التقارير الخاصة بالفحوص ونسب الالتزام ووضع الخطط التحسينية، علاوة على إطلاق لوحة عرض بيانات آنية لمراقبة أداء البرنامج.

8 مستشفيات

يتم تطبيق هذا البرنامج في المستشفيات العامة والتخصصية التي تقدم خدمات الولادة ضمن ثمانية مستشفيات تابعة للمؤسسة، وتشمل كلاً من مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، ومستشفى الفجيرة، ومستشفى عبدالله بن عمران للنساء والولادة، ومستشفى الذيد، ومستشفى خورفكان، ومستشفى أم القيوين، ومستشفى دبي ومستشفى كلباء.

تشوهات قلبية

وقالت المؤسسة إن «برنامج فحص التشوهات القلبية لحديثي الولادة يهدف إلى اكتشاف المواليد المصابين بتشوهات القلب الخلقية، والتشخيص الدقيق لتقديم العلاج في الوقت المناسب، إضافة إلى التثقيف الصحي لأعضاء برنامج فحص تشوهات القلب لحديثي الولادة، وكذلك تثقيف الأم والعائلة بأهمية هذا الفحص الوقائي، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات لمعرفة عدد الأطفال المصابين بالتشوهات القلبية بالمستشفيات».

ووفرت المؤسسة لهذا الفحص جيلاً جديداً من أجهزة قياس النبض ونسبة تشبع الأكسجين بالدم، من أجل الكشف عن التشوهات الخلقية القلبية، حيث يستغرق الفحص ثلاث دقائق لكل مولود، ويتم القيام به قبل خروج المواليد الجدد من المستشفى، كما تم ربط البرنامج بنظام تكنولوجيا الرعاية الصحية «وريد» لإنشاء سجل إلكتروني للمرضى، وتوحيد طرق العلاج والفحوص اللازمة، والمراجعات الطبية من خلال الوحدة الإلكترونية لتشوهات لقلب، حيث تتم إحالة الحالات التي لم تجتاز الفحص المبكر إلى المختصين لإجراء فحوص إضافية لمعرفة السبب، وتقديم العلاج المناسب حسب الحالة.

السمع للمواليد

تستهدف خدمة فحص السمع اكتشاف الأطفال المصابين بضعف السمع في الوقت المناسب، والتشخيص الدقيق للأطفال، لتقديم العلاج وتحسين فرصتهم في تطوير لغتهم وأسلوب كلامهم ومهارات التواصل، كما تساعد الرضيع في تكوين علاقته مع عائلته بسن مبكرة، كما تهدف إلى التثقيف الصحي لأعضاء برنامج فحص السمع المبكر لحديثي الولادة، وكذلك تثقيف الأم والعائلة بأهمية هذا الفحص الوقائي، وإنشاء قاعدة بيانات لمعرفة عدد الأطفال المصابين بضعف السمع العصبي بمستشفيات المؤسسة.

إلى ذلك، كشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، تزامناً مع «يوم الطفل الإماراتي» الذي تحتفي به الدولة في 15 من مارس في كل عام، أن عدد المواليد بلغ 10 آلاف و414 مولوداً جديداً من الذكور والإناث في أقسام النساء والولادة بثمانية مستشفيات تابعة لها في إمارات الشارقة وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، وذلك خلال عام 2023.

وأوضحت المؤسسة أن إجمالي عدد حالات الولادة الطبيعية بلغ 6714 حالة، وذلك وفق البيانات الإحصائية من المنشآت المتمثلة بمستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، ومستشفى أم القيوين، ومستشفى عبدالله بن عمران للنساء والولادة، ومستشفى الذيد، ومستشفى الفجيرة، ومستشفى دبا الفجيرة، ومستشفى كلباء، ومستشفى خورفكان، مشيرة إلى استخدام أحدث الإجراءات والمعايير، لتعزيز صحة المرأة والطفل، مثل توفير جميع البيانات السريرية لمراحل الحمل ورعاية حديثي الولادة في الملف الصحي الإلكتروني للحالة وتطبيق نظام العلامات الحيوية للأجنة.

وأكدت المؤسسة أنها تستخدم الذكاء الاصطناعي في مجال المراقبات الذكية كوسيلة استباقية للكشف المبكر عن التداعيات في حالة الأطفال الخدج، لتحقيق التدخل الطبي السريع، ومنع تفاقم الحالة، إضافة إلى بحث أحدث الوسائل العلاجية للعديد من الحالات المرضية في مختلف محاور طب حديثي الولادة.

أمراض جينية

تهدف خدمة فحص الأمراض الجينية إلى الكشف عن الأمراض الوراثية والخلقية لحديثي الولادة مع تقديم العلاج الفوري، والمتابعة الدورية، لتفادي الإعاقات الجسدية والعقلية، والحد من الوفيات، ويشمل الفحص 42 مرضاً من الأمراض الوراثية المختارة طبقاً للمواصفات العالمية، ومن أهمها: أمراض الفينيل كيتونيوريا، وخمول الغدة الدرقية الخلقي، ومرض فقر الدم المنجلي، واختلالات إفرازات الغدة الكظرية الخلقي، ونقص فيتامين البيوتين، والأحماض الأمينية والعضوية والدهنية، وجهاز الكتلة الطيفي، ومرض الجلاكتوزيميا.