«الإمارات للخدمات الصحية» تتنبأ بأمراض القلب والأوعية الدموية بالذكاء الاصطناعي

كشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن مشروع «التنبؤ بأمراض القلب والأوعية الدموية باستخدام الذكاء الاصطناعي السريري»، الذي يعد الأول من نوعه عالمياً، ويهدف إلى الحد من الإصابة بالمرض، والوقاية منه قبل حدوثه.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتور عصام الزرعوني لـ«الإمارات اليوم»، إن المؤسسة تحرص على تبني الحلول الذكية، لتطوير وتحسين نظم الرعاية الصحية في الدولة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة الاستراتيجية تمثل جزءاً من رؤية الدولة في تعزيز الابتكار واستخدام التكنولوجيا، لتعزيز الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات الصحية.

وأضاف الزرعوني أن المؤسسة وضمن مسيرتها نحو التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية، نفذت 80% من مشروع «التنبؤ بأمراض القلب والأوعية الدموية باستخدام الذكاء الاصطناعي السريري» والذي تنفرد بتنفيذه عالمياً، وقد قطعت المؤسسة شوطاً طويلاً في تنفيذه، موضحاً أنه يعد أحد الحلول الذكية التي تستند إلى تقنية الذكاء الاصطناعي، ومقياس لتقييم المخاطر، بهدف التعرف إلى المرضى الذين يعانون قصور القلب الحاد، إضافة إلى تحديد المرضى الأكثر عرضة لخطر إعادة الدخول للمستشفى أو احتمالية حدوث مضاعفات خطرة.

من جهتها، أوضحت مدير إدارة البيانات والإحصاء في المؤسسة، الدكتورة سارة الشايع أن المؤشرات التي تم استخدامها في هذه التقنية تشمل: نبضات القلب، والأدوية التي يتناولها المريض، ونسبة السكر في الدم، وزيارات المريض لقسم الحوادث، وكتلة الجسم، وذلك عبر آلية تعتمد على تحليل البيانات، وتسريع عمليات العلاج، وتقديم رعاية فاعلة لتحسين تجربة المرضى، وتسهيل التواصل بين الفرق الطبية.

وأوضحت الشايع أن هذه الجهود التكنولوجية تعزز من تنافسية مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على المستوى المحلي والعالمي، حيث يسهم تبنيها للحلول الذكية بتحسين كفاءة الخدمات الطبية المتقدمة، ما يجعلها في مقدمة الجهات الصحية الرائدة، إلى جانب تشكيل خطوة نوعية لتطوير قطاع الرعاية الصحية التي بدورها تسهم في تعزيز مكانة الإمارات وجهةً إقليميةً وعالميةً للرعاية الصحية المتقدمة.