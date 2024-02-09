مركز برجيل لجراحة اليوم الواحد في الريم يطلق مركز جزار لأمراض الجهاز الهضمي والكبد

أطلقت برجيل القابضة، إحدى الشركات الرائدة في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مركزًا متطورًا لأمراض الجهاز الهضمي والكبد.

ويسعى مركز جزار لأمراض الجهاز الهضمي والكبد، الذي يرأسه الدكتور أحمد جزار، والذي يقع في مركز برجيل لجراحة اليوم الواحد، الريم، إلى توفير العلاجات الأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية في هذا المجال، ويتخصص المركز في الوقاية وتشخيص وعلاج الحالات التي تشمل البنكرياس والكبد والمرارة والقولون والمريء والمعدة والأمعاء الدقيقة.

وحضر حفل الإفتتاح ماديار مينيلبيكوف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة، والدكتور شمشير فاياليل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة، وجون سونيل الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة، والدكتورة غوية النيادي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في برجيل القابضة.

خبرة في التنظير التداخلي

مع أكثر من 25 عامًا من الخبرة الواسعة في أمراض الجهاز الهضمي، تمتد خبرة الدكتور جزار المعتمد من البورد الأمريكي إلى خدمات التنظير التداخلي وقد أجرى 40 ألف عملية تنظير تشخيصي وتداخلي طوال مسيرته المهنية، وهو يقود المركز في تقديم الخدمات المتطورة، بما في ذلك تصوير القناة الصفراوية والبنكرياس بالمنظار (ERCP) والموجات فوق الصوتية بالمنظار (EUS)، وتنظير الأقنية الصفراوية الرقمي لعلاج حصوات وتضيقات القناة الصفراوية المعقدة، وتثنية القاع بدون شق عبر الفم لعلاج مرض الجزر المعدي المريئي(GERD) وحرقة المعدة، والتنظير تحت المخاطي، تشريح (ESD)، تنظير كبسولة فيديو، قياس ضغط المريء لتقييم تقلصات المريء ومشاكل البلع، جهاز مراقبة كبسولة الرقم الهيدروجيني اللاسلكي في المرضى الذين يعانون من أعراض الارتجاع لقياس التعرض لحمض المريء، وتنظير الأمعاء لفحص الأمعاء الدقيقة.

ويعالج المركز مجموعة واسعة من الحالات مثل مرض التهاب الأمعاء، وقيء الدم (القيء الدموي)، والتغوط الدموي (دم في البراز)، والمينا، وصعوبات التغذية والبلع، والأمراض الهضمية الحمضية، ومرض الجزر المعدي المريئي، واليرقان الأصفر، ووظائف الكبد غير الطبيعية، الكبد الدهني وأمراض الكبد، والتهاب البنكرياس الحاد والمزمن، وإزالة الأجسام الغريبة، وتشخيص سرطان الجهاز الهضمي، ومرض كرون، والتهاب القولون التقرحي، والإسهال.

علاجات مخصصة

كما يقدم المركز رعاية شاملة ومنسقة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لكل مريض، ويقدمها فريق ماهر من المتخصصين، ومجموعة من الخدمات المتاحة للمرضى الذين يعانون من مشاكل إدارة الوزن، بما في ذلك الأدوية، ووضع البالون داخل المعدة، وتجميل المعدة بالمنظار، واختبار التنفس الهيدروجيني لتقييم حالات مثل فرط نمو البكتيريا المعوية الصغيرة، وعدم تحمل منتجات الألبان، وعدم تحمل أطعمة وفواكه معينة.

وقال الدكتور أحمد جزار، استشاري أمراض الجهاز الهضمي في مركز برجيل لجراحة اليوم الواحد، "نهدف في المركز إلى الاستفادة من قدراتنا في تقديم رعاية صحية عالية الجودة للمرضى الذين يعانون من اضطرابات الجهاز الهضمي والكبد، كما يستخدم المتخصصون ذوو الخبرة لدينا نهجًا متعدد التخصصات للتشخيص ويقدمون حلولاً شاملة، كما أن المركز مجهز بأحدث الأدوات التشخيصية والعلاجية لتقييم ومعالجة المشكلات الهضمية".

ومن الخبراء الآخرين في المركز الدكتور مازن كرمو، استشاري أمراض الجهاز الهضمي، والدكتور طارق فتحي ناصر، استشاري أمراض الجهاز الهضمي، والدكتورة هدى قطع، استشارية أمراض الجهاز الهضمي، والدكتور كريش فينكاتيش، استشاري أمراض الجهاز الهضمي لدى الأطفال.

وقال جون سونيل الرئيس التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة، "تستثمر برجيل القابضة باستمرار في التقنيات والابتكارات الطبية المتطورة لتسهيل تقديم الرعاية المعقدة، ومن خلال الاستفادة من خبرة الدكتور جزار، نحن ملتزمون بمساعدة أولئك الذين يعانون من اضطرابات الجهاز الهضمي والكبد، ونسعى إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة رئيسية لهذه الخدمات، ومواصلة تزويد مرضانا بالعلاجات المتقدمة".