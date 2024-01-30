روبوت «سحب الدم».. يعزّز الدقة والسرعة ويقلص المخاطر

أدخلت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية خدمة روبوت سحب الدم، لتكون المؤسسة الأولى إقليمياً في استخدامه.

وتشير الدراسات إلى قدرته على توفير 80% من الوقت المتطلب من الطاقم، و50% من وقت انتظار المرضى لتقديم خدمة سحب الدم.

وأكد مدير عام المؤسسة، الدكتور يوسف محمد السركال، أن التقنيات التكنولوجية الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت ثورة في مجال الرعاية الصحية، وأصبحت ركيزة أساسية من ركائز تطوير جودة الخدمات الطبية وتعزيز الرعاية الصحية الشاملة، لتحسين تجربة المرضى وتحقيق كفاءة أعلى في تقديم الخدمات الطبية، مشيراً إلى أن التقنيات الحديثة تسهم في توفير تشخيص دقيق وسريع، وتحسين إدارة الملفات الطبية، وتمكين التواصل الفعال بين الفرق الطبية، ما يسهم في اتخاذ قرارات طبية أكثر دقة.

وتُعد التقنية المستخدمة الأولى من نوعها إقليمياً في مجال سحب الدم، حيث يستخدم الروبوت تقنية الذكاء الاصطناعي والأشعة تحت الحمراء التي تضمن جودة عالية من الخدمة، كما كشفت المؤسسة أن الجهاز المبتكر حاصل على 56 براءة اختراع في مجالات تغطي جميع الأنظمة الداخلية والتقنيات المستخدمة.