"الشارقة الصحية": فتح الباب أمام الشركات للاستثمار في المجال الصحي

استقبل رئيس هيئة الشارقة الصحية ورئيس مدينة الشارقة للرعاية الصحية الدكتور عبدالعزيز المهيري، القنصل العام لأستراليا بريوني هيليس، والوفد المرافق لها، حيث تم خلال اللقاء عرض نبذة شاملة عن هيئة الشارقة الصحية ومدينة الشارقة للرعاية الصحية في المنطقة الحرة.

و‎تم خلال اللقاء عرض فيلم ترويجي يسلط الضوء على مزايا الاستثمار في مدينة الشارقة للرعاية الصحية، وتم استعراض الخدمات والفرص المتاحة، كما قدم الجانب الاسترالي نظرة على الخدمات الصحية المتقدمة المتاحة لديهم، مع فتح الباب أمام الشركات الراغبة في التعاون في المجال الصحي.

وفي الختام، تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات القطاع الصحي. وقدمت هيئة الشارقة الصحية درعًا تذكاريًا تقديرًا للقنصل العام على الجهود والحضور المميز.