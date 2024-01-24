إغلاق 54 منشأة صحية وغذائية بالفجيرة خلال 2023

أغلق قسم الرقابة الصحية في بلدية الفجيرة 54 منشأة غذائية وصحية خلال العام 2023، لعدم التزامها شروط السلامة الصحية التي نصت عليها البلدية.

وأكد القسم أن الإجراءات التي اتخذت جاءت نتيجة للحملات التفتيشية الفعّالة التي تم تنفيذها، حيث حررت فرق الرقابة التابعة للقسم 794 مخالفة تتعلق بعدم التزام نظافة المعدات والمكان ووجود مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة لاستهلاك البشر، وعدم تجديد البطاقات الصحية للعاملين، بالإضافة إلى مخالفات أخرى استدعت اتخاذ إجراءات فورية.

وذكر القسم أن فريق الرقابة الصحية نفذ جولات تفتيشية بمعدل 2019 جولة شهرياً استهدفت المحافظة على المظهر الحضاري العام للإمارة، والتأكد من مدى التزام المنشآت الغذائية والصحية بالقوانين.

وأشار إلى أن الحملات المكثفة على المنشآت الصحية والغذائية شملت أيضاً تقديم نصائح وإرشادات للعاملين وتوجيههم بأفضل الممارسات في تلك المنشآت، لافتاً إلى أن الفرق ستواصل جهودها المكثفة على المنشآت الغذائية والصحية بشكل مستمر.

وأكد عدم التهاون مع أي مخالفة صحية أو غذائية يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين في الإمارة والمناطق التابعة لها، مؤكداً أن صحة وسلامة المستهلك من أولويات البلدية.

ولفت إلى أن البلدية أسهمت في الحفاظ على الصحة العامة لسكان الإمارة والمناطق التابعة لها، من خلال مكافحة الآفات الناقلة للأمراض، مثل البعوض والذباب والقوارض، والحد من فرص تكاثرها، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، خصوصاً في الأماكن والمرافق العامة، وإسطبلات الخيول، ومكبات النفايات، والأسواق، ومحطات المعالجة، والحدائق، والمتنزهات العامة، ومنازل المواطنين، والموانئ، وغيرها من خلال جولات الرش الضبابي.

وتكافح بلدية الفجيرة البعوض عبر تركيب مصائد ذكية تعمل بالطاقة الشمسية في منافذ الإمارة والمناطق الصناعية والجبلية ومركز المدينة، وذلك في إطار الاهتمام بالصحة العامة وسلامة المجتمع، خصوصاً في مجال مكافحة آفات الحشرات التي قد تلحق الضرر بالإنسان وتهدد صحته وسلامته.

• 794 مخالفة لمنشآت بسبب عدم الالتزام نظافة المعدات والمكان.