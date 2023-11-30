القطاع الصحي الخاص يبدأ بتوقيع عقود عمل «المواطنين الدارسين»

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن القطاع الصحي الخاص في الدولة بدأ بتوقيع عقد عمل «مواطن دارس»، مع عدد من المواطنين الذين لايزالون على مقاعد الدراسة الجامعية والمنضمين لبرنامج تطوير كوادر القطاع الصحي ضمن مبادرات «نافس».

يأتي ذلك، بعد أن قامت شركة الخدمات الصحية والطبية HMS بتوقيع عقد عمل «مواطن دارس» مع عدد من الطلبة المواطنين في تخصصات طبية متنوّعة، مثل التمريض والتصوير الطبي والمختبرات الطبية، حيث سيتم بموجب هذه العقود توفير فرص تدريب عملية للمواطنين المعنيين، في مستشفى القرهود ومستشفى مردف أثناء فترة الدراسة، إضافة إلى ضمان فرص وظيفية ملائمة لهم في تخصصاتهم ذاتها بعد تخرجهم في البرنامج بنجاح.

ودعت الوزارة مؤسسات القطاع الصحي إلى استثمار المميزات التي يوفرها عقد عمل «مواطن دارس» من خلال توقيعها مع المواطنين المنضمين إلى «برنامج تطوير كوادر القطاع الصحي»، التي تشمل احتساب المواطن الدارس المعين في الشركة بهذا العقد ضمن نسب التوطين المطلوبة.

ويتجاوز عدد الطلاب المتدربين في «برنامج» تطوير كوادر القطاع الخاص، حالياً، 2500 طالب، فيما يستهدف البرنامج 2000 طالب مواطن سنوياً.

وكانت الوزارة، بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، استحدثت عقد عمل جديد تحت مسمى عقد عمل «مواطن دارس»، وهو عقد عمل بين صاحب العمل ومواطن ملتحق بالدراسة ضمن أحد البرامج المدعومة والمعتمدة من «نافس»، حيث يحصل المواطن على مكافأة شهرية لا تقل عن 4000 درهم بالتوازي مع تسجيله في أحد صناديق المعاشات المعتمدة في الدولة.

ويتوجّب على الشركات تعديل عقد عمل المواطن الدارس بعد التخرج إلى عقد عمل مواطن، وفق النماذج المعتمدة لدى الوزارة، وتعديل راتبه بما يتوافق مع أنظمة الشركة في المهن ذاتها، بشرط ألا تقل مدة العقد بعد التعديل عن مدة الدراسة خلال مدة عقد «مواطن دارس» على الأقل وفي مهنة في مجال التخصص نفسه.

وقالت وكيل الوزارة المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية، فريدة آل علي، إن «عقد عمل المواطن الدارس يحقق منافع كبيرة لطرفيه، حيث يحصل الطالب المواطن على فرصة تدريب في مجال تخصصه تقوده إلى الوظيفة في التخصص ذاته بعد تخرجه في الجامعة، فيما يدعم هذا العقد الشركات المستهدفة بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها».

وأشادت بخطوة شركة الخدمات الصحية والطبية HMS المتمثلة في توقيع العقود مع عدد من المواطنين الدارسين، داعية الشركات الأخرى إلى توقيع مثل هذه العقود، الأمر الذي من شأنه تعزيز مسيرة التوطين في القطاع الخاص، بما يعود بالفائدة على المواطنين والشركات على حد سواء.

من جانبها، قالت رئيس الموارد البشرية لشركة الخدمات الصحية والطبية HMS، ريما السيد، إنه تماشياً مع مبادرة «المواطن الدارس»، قامت إدارة الموارد البشرية في المجموعة بالتنسيق مع الإدارات المختصة في جميع شركاتها المتمثلة في مستشفى القرهود ومستشفى مردف ومركز الفيفا الطبي المتميز - دبي ومركز دي اكس بون المتميز، بإعداد برنامج تدريبي يتوافق مع منهج البرنامج الأكاديمي المعتمد للطلبة وشروط هيئة الصحة، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار حرص شركة الخدمات الصحية والطبية HMS على المساهمة في تدريب وتأهيل الطلبة المنتسبين إلى قطاع الرعاية الصحية، بهدف إنشاء كادر طبي مؤهل من مواطني دولة الإمارات، وتوظيفهم في مجال الرعاية الصحية في المستقبل.