«صحة أبوظبي» تدعو المنشآت الصحية إلى نشر الوظائف المتاحة

دعت دائرة الصحة في أبوظبي المنشآت الصحية إلى التسجيل في المنصات الحكومية المحلية والاتحادية للاستفادة من الخدمات الخاصة بالباحثين عن عمل، ونشر الوظائف المتاحة لديها، إضافة إلى تنسيق أيام عمل مفتوحة بالتعاون مع الجهات المحلية، مثل «مواهب».

كما دعت المواطنين الباحثين عن عمل في المنشآت الصحية إلى التسجيل في مواقع التوظيف الحكومية «نافس»، و«تم»، و«كوادر» لزيادة فرصهم في التوظيف، مشيرة إلى أن 30 ديسمبر المقبل يُعد اليوم الأخير لتحقيق مستهدفات المرحلة الأولى من التوطين المعلن عنها.

وحدّدت الدائرة مستهدفات التوطين بـ5000 فرصة عمل جديدة في التخصصات الصحية والإدارية لمواطني الدولة حتى نهاية عام 2025، مشيرة إلى أنها - بصفتها الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في أبوظبي وعملاً بتوجيهات القيادة - حريصة على تقديم الدعم للمنشآت لتحقيق المستهدفات، ورفع نسب الكوادر الطبية الوطنية المؤهلة، ما يرسخ من مكانة أبوظبي وجهة رائدة للرعاية الصحية عالمياً.

وأكدت الدائرة «في توضيحها للأسئلة الأكثر شيوعاً الخاصة بالتوطين واستدامة القوى العاملة الصحية»، أن نسب التوطين تنطبق على المنشآت الصحية المرخصة من الدائرة، بغض النظر عن نوعها أو عدد العاملين فيها بحد أدنى 1% للكادر الصحي بفئاته كافة (أطباء، صيادلة، تمريض، مهن صحية مساندة)، و2% من الكادر الإداري، مشيرة إلى أن المنشآت الصحية ذات الفروع المتعددة سيتم حساب نسبة التوطين فيها لكل فرع على حدة، وعلى كل فرع تحقيق مستهدف التوطين المعلن.

وفي حال كانت نسبة التوطين للقوة العاملة الصحية أو الإدارية الحالية تتجاوز الحد الأدنى من مستهدف التوطين المعلن عنها، فيتوجب على المنشأة الحفاظ على النسبة الحالية من الكفاءات المواطنة لدعم استراتيجية التوطين.

وأشارت الدائرة إلى أنها استحدثت مؤشر التوطين لتصنيف الكوادر الصحية بناء على أربع فئات، تشمل «الفئة A»، وتبلغ نسبة توطين الكوادر الصحية فيها أكثر من 10%، و«الفئة B»، وتبلغ نسبة توطين الكوادر الصحية فيها أكثر من 5% وأقل من 10%، و«الفئة C» وتبلغ نسبة توطين الكوادر الصحية فيها أكثر من 1% وأقل من 5%، و«الفئة D» وتقل نسبة توطين الكوادر الصحية فيها عن 1%.

وأكدت اعتماد التصنيف الحالي على نسب التوطين للكوادر الصحية المرخصة فقط، وعدم شموله الكوادر الإدارية.

وأكدت ضرورة حساب نسبة المواطنين من الكوادر الصحية في المنشأة لتصنيفها حسب مؤشر التوطين (A- B- C-D)، موضحة أنه في حال كان مجموع المهنيين الصحيين المرخصين هو 120 ومجموع المواطنين المرخصين من المهنيين الصحيين 10، فنسبة التوطين في المنشأة هي 8.3%، وبذلك تصنف المنشأة ضمن الفئة B.

وشددت على احتساب نسب التوطين المستهدفة للفئتين؛ المهنيين الصحيين والإداريين من خلال نظام تراخيص المهنيين الصحيين لدى الدائرة، بجانب المعلومات المحدثة في نظام «تم»، لافتة إلى ضرورة التحقق من صحة معلومات القوى العاملة المسجلة في نظام «تم» وتحديثها دورياً، مضيفة أن نسب التوطين ستطبق على جميع المنشآت الصحية المرخصة من دائرة الصحة، بغض النظر عن نوعها أو عدد العاملين فيها.

• 5000 فرصة عمل جديدة ستتوفر للمواطنين في القطاع الصحي.

• مهلة تحقيق مستهدفات المرحلة الأولى من توطين القطاع الصحي في أبوظبي تنتهي 30 ديسمبر.

آلية مراقبة التزام المنشآت الصحية

أكدت دائرة الصحة في أبوظبي أن خطط التوطين للقطاع الصحي في أبوظبي تتماشى مع القرارات الوزارية وتدعمها، حيث تم إقرار مستهدفات وزارة الموارد البشرية والتوطين للكوادر الإدارية (نسبة 2%)، وأضيف مستهدف 1% للكادر الصحي المرخص، بما يخدم احتياجات القطاع الصحي.

وأشارت إلى أن التحقق من مستهدفات التوطين سيتم عبر خمس مراحل، تشمل: تجديد ترخيص المنشأة الحالي، ومنح ترخيص منشأة جديد، وتجديد عقود تأمين ثقة، والموافقة على عقد تأمين ثقة، إضافة إلى زيارات التدقيق والتفتيش.