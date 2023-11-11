حمدان بن محمد يعتمد الهوية المؤسسية الجديدة لــ "دبي الصحية"

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الهوية المؤسسية الجديدة لــ "دبي الصحية" كنظام صحي أكاديمي متكامل.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "تنفيذاً لرؤية محمد بن راشد لمستقبل القطاع الصحي في الإمارة، اعتمدنا اليوم الهوية المؤسسية الجديدة لــ "دبي الصحية" كنظام صحي أكاديمي متكامل تضم تحت مظلتها 6 مستشفيات و26 مركزاً للخدمات العلاجية الخارجية، و20 مركزاً للياقة الطبيّة إلى جانب جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية ومؤسسة الجليلة ...".

وتابع سموه قائلا: "وبشعار "المريض أولاً" نتطلع لتحويل دبي إلى نموذج عالمي عبر تقديم أفضل خدمات الرعاية الطبية لكل مواطن ومقيم وضيف".