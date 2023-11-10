«صحة دبي» تواصل حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

تواصل هيئة الصحة في دبي تنفيذ حملتها الواسعة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية بمختلف الدوائر والجهات الحكومية والمدارس الخاصة وأماكن تجمع العمال في إمارة دبي.

تأتي الحملة التي ستستمر حتى نهاية فبراير المقبل في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها هيئة الصحة بدبي، لتعزيز الأمن الصحي لأفراد المجتمع، والحد من انتشار الأمراض المعدية، حيث تعتبر الإنفلونزا من الأمراض الشائعة في فصل الشتاء، والتي يمكن أن تتسبب في أعراض خطرة تؤثر في الحياة اليومية للأفراد.

وأكد أخصائي الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي بطي السويدي، أهمية هذه الحملة التي تأتي ضمن الحملة الوطنية التي تنفذها مختلف الجهات الصحية في الدولة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، وتقديم النصائح والإرشادات الطبية حول أهمية المطعوم لتفادي المضاعفات السلبية للإنفلونزا، وخصوصاً للفئات الأكثر عرضة للإصابة.

ولفت إلى الجهود التي تقوم بها هيئة الصحة بدبي، ممثلة في إدارة حماية الصحة العامة، لنشر الوعي الصحي بأهمية الوقاية من الأمراض المعدية، بما فيها الإنفلونزا الموسمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشارها بين أفراد المجتمع. ودعا السويدي أفراد المجتمع إلى المبادرة للحصول على لقاح الإنفلونزا، خصوصاً الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا ومضاعفاتها، مثل النساء الحوامل والأطفال من عمر ستة أشهر إلى خمس سنوات، وكبار السن الذين تزيد أعمارهم على 65 سنة، والأفراد الذين يعانون حالات طبية مزمنة مثل أمراض القلب والرئة والكلى والكبد وأمراض الدم المزمنة وغيرها، والعاملين في مجال الرعاية الصحية.