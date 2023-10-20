مركز علاج من الإدمان للنزلاء في «عقابية دبي»

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، في إطار التعاون المشترك بين الجانبين، لاستكمال إجراءات التأسيس لمنظومة تأهيلية علاجية وتعليمية وتدريبية متكاملة للنزلاء المدمنين. ووقّع الاتفاقية من جانب شرطة دبي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، العميد مروان عبدالكريم جلفار، ومن جانب الهيئة، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية، حريز المر بن حريز.

وقال جلفار إن المذكرة تستكمل الجهود المشتركة بين شرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع، وصولاً إلى تدشين مركز تأهيلي علاجي من مرض الإدمان مخصص للنزلاء الذين يقضّون محكوميتهم في السجون في قضايا جنائية أخرى، بهدف مساعدتهم على التخلص من إدمانهم، عبر برامج علاجية وتأهيلية وتدريبية وتعليمية على أيدي مختصين وخبراء، تمكّنهم من اكتساب مهارات ومعارف وعلوم جديدة، يستثمرونها لإيجاد فرصة عمل بعد خروجهم من السجن.

وأكد أن هذا التعاون يأتي في إطار دعم التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي لتعزيز الأمن وإسعاد المجتمع، من خلال نهج تتّبعه المؤسسات العقابية ويستند إلى تأهيل النزلاء كافة، والأخذ بأيديهم بغية إصلاح سلوكهم وإعادتهم إلى جادة الصواب، ومنحهم فرصة أخرى في الحياة ليكونوا أفراداً فاعلين في محيط أسرهم ومجتمعهم أيضاً.

بدوره، أوضح بن حريز، أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز قدرة هيئة تنمية المجتمع على لعب الدور المنوط بها في تأهيل ودعم الأسر والأفراد، بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، انطلاقاً من رؤية واستراتيجية الهيئة في تعزيز التلاحم والترابط المجتمعي، لافتاً إلى أن الهيئة تطور بشكل مستمر، البرامج والخدمات الداعمة والمساندة وفق أحدث الممارسات، بما يتناسب مع الاحتياجات لتمكين الأفراد، سواء من النزلاء أو غيرهم، وتحسين قدراتهم لتجاوز التحديات المجتمعية، والسلوكات الدخيلة على المجتمع.

وأضاف بن حريز: «تأتي هذه الاتفاقية استكمالاً للتعاون المستمر مع المؤسسات العقابية في إطار متكامل يهدف إلى مساعدة ودعم النزلاء الذين وقعوا ضحية للإدمان، على اختلاف المسببات، سواء من خلال دورات وبرامج تدريبية وتعليمية تمكّنهم من إيجاد وظائف بعد انقضاء محكوميتهم، أو توفير حلول للتحديات الأسرية والاجتماعية التي يواجهها النزلاء، من خلال دراسة مستفيضة لكل حالة، إضافة إلى تهيئة بيئة خارجية ممكّنة، تضمن تحقيق استدامة أهداف المنظومة التأهيلية المشتركة مع شرطة دبي».

• المركز مخصص للنزلاء الذين يقضّون محكوميتهم في قضايا جنائية أخرى.