"الحبتور" تتعاون مع "التداوي" لتوفير الخدمات الصحية للموظفين ونزلاء الفنادق

وقعت مجموعة الحبتور بدبي ومجموعة التداوي للرعاية الصحية "إحدى المؤسسات الطبية الوطنية الرائدة في الرعاية الصحية" مذكرة تعاون، يتم بموجبها توفير كافة الخدمات الصحية والعلاجية لموظفي مجموعة الحبتور، ونزلاء فنادقها، بدء من تاريخ توقيع المذكرة.

وتقضي الاتفاقية التي وقعها نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور محمد بن خلف الحبتور، ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية مروان إبراهيم حاجي ناصر، بتوفير الرعاية الصحية لآلاف الموظفين بشركات مجموعة الحبتور، إضافة إلى عدد كبير من السواح ونزلاء فنادق الحبتور سيتي، وفنادق المجموعة.

وقال محمد الحبتور: "إن المجموعة حريصة على توفير أفضل رعاية صحية لموظفيها من مختلف الفئات والأعمار والجنسيات، وارتأت المجموعة التعاون مع مجموعة التداوي الصحية، باعتبارها مؤسسة وطنية رائدة، يقوم على إدارتها كادر وطني حريص على تقديم رعاية صحية وفق أفضل المعايير العالمية للمرضى والمراجعين".

وأضاف الحبتور: "تقدم مجموعة التداوي خدمات صحية عالية الجودة في مستشفاها ومراكزها الصحية، على يد أطباء استشاريين واختصاصيين متميزين في مختلف التخصصات، ما يوفر لموظفينا أمانا صحيا كاملا".

من جانبه، عبر مروان إبراهيم حاجي ناصر عن تقديره الشديد لقرار مجموعة الحبتور باختيار مجموعة التداوي لتقديم الرعاية الصحية لموظفيها، مشيرا إلى أن مجموعة الحبتور مجموعة اقتصادية وطنية عالمية، نفخر بتقديم خدماتنا للقائمين عليها بمختلف فئاتهم وتخصصاتهم.

وأوضح ناصر أنه بموجب الاتفاقية سيتم إنشاء عيادات ثابتة لموظفي مجموعة الحبتور والذين يقدر عددهم بآلاف الموظفين، وتقديم خدمات التطبيب عن بعد، وتوصيل الدواء لمنازل المرضى من الموظفين، إضافة إلى استقبالهم في مستشفى التداوي الذي يقدم لهم الرعاية في جميع التخصصات الطبية.

وتابع: بموجب الاتفاقية أيضا سوف تستقبل مجموعة تداوي الصحية نزلاء فنادق الحبتور سيتي، وفنادق المجموعة من مختلف الجنسيات، لتوفير الرعاية الصحية الكاملة لأي حالة طارئة والحالات المرضية بمختلف التخصصات.

وتعد مجموعتي الحبتور والتداوي للرعاية الصحية مؤسستين وطنيتين رائدتين في تقديم الخدمات الصحية والمجتمعية بمعايير عالمية، بما يتناسب مع استراتيجية وتوجه إمارة دبي، التي رسخت مبدأ الصدارة في كل شي.