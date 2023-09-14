تطعيم الحزام الناري ضمن «الوطني للتحصين» لمن فوق الـ 50 عاماً

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إضافة 18 نوعاً من التطعيمات واللقاحات إلى تطبيق «الحصن»، كما تعتزم إضافة لقاحات جديدة إلى «البرنامج الوطني للتحصين» أبرزها تطعيم الحزام الناري لمن تجاوز الـ50 عاماً.

وأوضحت الوزارة خلال مؤتمر صحافي أمس في دبي، أنها أضافت ميزات جديدة لتطبيق «الحصن» تشمل جميع التطعيمات الضرورية للأطفال منذ ولادتهم وحتى بلوغهم عمر 18 عاماً، مشيرة إلى أن ذلك يمثل المرحلة الأولى من تحديث التطبيق.

وأعلنت الوزارة إضافة 18 تطعيماً ولقاحاً ضد الأمراض إلى تطبيق «الحصن الذكي»، لتعزيز الالتزام بالبرنامج الوطني للتحصين، في إطار أولويتها لتطوير النظام الصحي ووقاية المجتمع من الأمراض السارية.

وكشفت عن إضافة تطعيمات ولقاحات جديدة إلى «البرنامج الوطني للتحصين» خلال الفترة المقبلة، أولها تطعيم ضد مرض «الحزام الناري» لمن تجاوزا سن الـ50 عاماً، بينما سيمنح في عمر أقل من ذلك لمن يعانون نقص المناعة.

وقال وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، إن اللجنة الوطنية للتحصين تعكف في الوقت الراهن على دراسة مجموعة من التطعيمات الجديدة للوقوف على إمكانية إضافتها إلى «البرنامج الوطني للتحصين»، موضحاً أن ذلك سيكون مرتبطاً بالنتائج العلمية والطبية التي سيتم التوصل إليها مع الأخذ في الاعتبار توصيات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن نسبة التغطية للقاحات الأطفال واليافعين على مستوى الدولة بلغت 97%، وهي من أعلى النسب عالمياً، لافتاً إلى أن الإمارات تعتبر بين أكثر الدول على مستوى العالم من حيث توفير التطعيمات للمواطنين والمقيمين للوقاية من مختلف الأمراض والفيروسات، ويعتبر التعامل مع فيروس «كوفيد-19»، شاهداً على ذلك.

وأوضح أن إطلاق الإصدار الجديد من تطبيق «الحصن» يهدف إلى دعم نتائج المؤشر الاستراتيجي لنسبة تغطية الأطفال بالتطعيمات، من خلال الإجراءات الاستباقية الوقائية بأفضل التقنيات الرقمية المتقدمة.

وقال: «تُعد الميزات الجديدة في تطبيق (الحصن) المدعومة بالسحابة الوطنية، ثمرة للتعاون المشترك مع منصة (رعايتي) الرقميّة، المخصصة للرعاية الصحية، والتي تندرج ضمن الملف الوطني الصحي الموحد (NUMR)».

وأكد أن «التحديث الجديد، يتضمن حلولاً رقمية تتيح للأسر متابعة حالة التطعيم ومراجعة سجلاتها بسهولة ويسر، من خلال واجهة مصممة باحترافية وفق أعلى المعايير والممارسات التي تضمن سلاسة الاستخدام لجميع الأفراد، بالإضافة إلى إمكانية وصول المستخدمين إلى معلومات دقيقة وموثوقة، بفضل التعاون بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية المحلية».

وأوضحت مدير إدارة الصحة العامة والوقاية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدكتورة ندى المرزوقي، أن التحديثات التي ستُجرى على تطبيق «الحصن»، تتضمن بث نشرات توعية للأسر والفئات المستهدفة بالتطعيمات، مشيرة إلى أن تحديث التطبيق يُعد أحد الحلول الرقمية الوطنية التي أطلقتها الإمارات، وتحظى بثقة وصدقية وموثوقية عالية.

وقالت إن «إضافة ميزة الوصول إلى تطعيمات الأطفال المشمولة بالبرنامج الوطني للتحصين، إلى تطبيق الحصن تأتي ضمن استراتيجية التحول الذكي للخدمات الصحية والاستفادة من التقنيات والتطبيقات الذكية، وضمن المساعي الحكومية لتنويع قنوات التواصل مع أفراد المجتمع لتحقيق أفضل تغطية صحية والحفاظ على معدلات عالية للتغطية بالتطعيمات».

واعتبرت التطعيمات من أكثر التدخلات الصحية نجاحاً وفعالية للوقاية من الأمراض المعدية، التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، وحماية صحة الأطفال وضمان مناعة المجتمع.