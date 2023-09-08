«خليفة الطبية» تنجح في علاج طفل مصاب بمرض نادر

أعلنت مدينة الشيخ خليفة الطبية، التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، عن نجاح علاج طفل عمره خمس سنوات يعاني مرض «التهاب العظم والنقي متعدد البؤر المزمن المتكرر».

والتهاب العظم والنقي متعدد البؤر المزمن المتكرر (CRMO) مرض نادر يسبّب الالتهاب غالباً في العظام الطويلة للأطراف السفلية عند الأطفال والمراهقين، ويصاحبه أعراض مثل آلام العظام أو المفاصل، وتورم العظام الموضعي، ويلعب التشخيص والعلاج المبكر دوراً مهماً في تحقيق نتائج الشفاء.

وعانى الطفل المريض آلام الظهر المزمنة، ما جعله طريح الفراش.

وبعد الخضوع لفحوص شاملة، تم تشخيص حالته على أنها «التهاب العظم والنقي متعدد البؤر المزمن المتكرر» في عيادة أمراض الروماتيزم في مدينة الشيخ خليفة الطبية.

وتولى استشاري أمراض الروماتيزم عند الأطفال في المستشفى، الدكتور كامران محمود، مسؤولية علاج الطفل، ومع اتباع العلاج اللازم، ظهر تحسّن كبير في حالة الطفل، حيث استعاد القدرة على الوقوف والمشي مع تراجع في حدة الألم، ما مكنه من العودة إلى المدرسة.

وقال الدكتور محمود إن «نجاح علاج (التهاب العظم والنقي متعدد البؤر المزمن المتكرر) عند الصبي، يعطي أملاً للأطفال الآخرين الذين يعانون هذه الحالة النادرة، وبالاستفادة من خدمات أمراض الروماتيزم المتخصصة، يمكن توفير التشخيص والعلاج الفوري المناسب للأطفال الذين يعانون أعراضاً أو آلاماً في المفاصل».

من جهتها، عبّرت والدة الطفل عن امتنانها وشكرها لمدينة الشيخ خليفة الطبية، لمنح ابنها فرصة ثانية في الحياة، فمع العلاج الجديد تحسّنت حالته بشكل كبير، وأصبح الآن قادراً على المشي والذهاب إلى المدرسة مرة أخرى، وثمّنت العناية والرعاية الفائقة التي أظهرها الفريق المتخصص في المستشفى.