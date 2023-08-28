أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع حملة توعية صحية بمناسبة العودة إلى المدارس، تمتد إلى 31 أغسطس، بهدف تزويد الطلبة وأولياء أمورهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لاتباع أنماط الحياة الصحية حين العودة إلى المدرسة من ناحية تعزيز النشاط البدني، وتناول الأطعمة الصحية، وتنظيم ساعات النوم، والتحكم بمشاهدة الشاشات الإلكترونية.

وتخلل الفعاليات أنشطة عدة، منها ورش الطبخ الصحي لأولياء الأمور مع أطفالهم لتحضير الوجبات المدرسية بطريقة صحية، وتقديم الاستشارات حول طرق حفظ الأطعمة في حقيبة الطعام المدرسية لساعات مدرسية طويلة.

كما ركزت الحملة على التوعية بالإنفلونزا الموسمية والأمراض التنفسية، ومنع انتقالها باتخاذ الإجراءات الاحترازية الوقائية، والتعاون مع الجهات التعليمية والصحية بالدولة، والتشجيع على المشاركة في حملات التطعيم لرفع نسبة التغطية باللقاح المحدث سنوياً لتوفير الحماية ضد الفيروسات الشائعة.

وأكد وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، حرص الوزارة على توفير معلومات وموارد قيّمة لترسيخ بيئة آمنة وصحية بالتزامن مع عودة الطلاب إلى فصولهم الدراسية، لافتاً إلى تعاون الوزارة بشكل وثيق مع الجهات التعليمية لتنفيذ الحملة في إطار جهود جماعية مثمرة، لترسيخ أهمية التغذية السليمة في المدارس وغرس أسس نمط الحياة الصحية التي تؤثر على صحة وعملية النمو والتطور لدى الأطفال، إضافة إلى كونها عاملاً أساسياً لدعم القدرات الذهنية وتطوير التحصيل العلمي للطلاب.