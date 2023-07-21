«صحة دبي» تحدد 8 أنواع شائعة من الحوادث المنزلية للأطفال

أكدت هيئة الصحة بدبي، أن العديد من الأطفال يتعرضون لخطر الحوادث والإصابات المنزلية في فصل الصيف، والتي تنتج عن الإهمال وسوء التخزين لبعض الأدوات والأغراض المنزلية، لذلك من الضروري التأكد من وجود شخص بالغ لمراقبة الطفل على الدوام، مشيرة إلى أنه على مقدمي الرعاية في المنزل الإلمام بالإسعافات الأولية والتأكد من وجود صندوق الإسعافات في المنزل.

وحددت الهيئة خلال الدليل الإرشادي الذي أصدرته أخيراً، ثمانية أنواع لحوادث الأطفال الشائعة في المنازل وهي: التسمم بالأدوية، وحوادث انغلاق الأبواب، وحوادث الأدوات الحادة، وحوادث التسمم بالمبيدات والمنظفات، وحوادث الغاز، وحوادث السقوط، وحوادث الاختناق بالأجسام الغريبة، وحوادث الغرق.

وذكرت الهيئة عدداً من الإجراءات التي تساعد على الوقاية من حوادث الأطفال في المنازل، لافتة إلى أنه في ما يخص التسمم بالأدوية؛ يجب وضع كل الأدوية في أماكن يصعب وصول الأطفال إليها، والشرح للطفل بأن الدواء يستخدم للعلاج وليس نوعاً من أنواع الحلوى وأنه قد يؤذيه إذا تناوله دون إشراف، أما في ما يخص حوادث انغلاق الأبواب فيجب عدم ترك مفاتيح الأبواب عليها والاحتفاظ بها في مكان واضح ومعروف، مع إمكانية وضع عوازل من المطاط خلف الأبواب.

أما بخصوص حوادث الأدوات الحادة، فدعت الهيئة إلى التأكد من أن المنزل صديق للطفل، وعدم ترك الأدوات الحادة في متناول الأطفال، واستخدام أوانٍ مناسبة لعمر الطفل مثل الأواني غير القابلة للكسر وأدوات الطعام غير الحادة، لافتة إلى أنه في ما يتعلق بحوادث التسمم بالمبيدات، يجب حفظ المبيدات ومواد التنظيف في أماكن مغلقة جيدة التهوية وبعيدة عن متناول الأطفال، والحرص على تهوية المناطق المرشوشة بالمبيدات قبل استعمالها.

وحذرت الهيئة من مخاطر حوادث الغاز، داعية لاختيار المكان المناسب والآمن لأسطوانة الغاز، والتأكد من التمديدات وسلامتها وعدم تعرضها للحرارة والعوامل الجوية التي تتسبب في إتلافها واستبدال التالف منها فوراً، وعدم دخول الطفل للمطبخ، فيما لفتت إلى خمسة إجراءات لتفادي حوادث السقوط هي التأكد من إقفال النوافذ بإحكام، ووضع حواجز وموانع مناسبة على النوافذ والشرفات والأماكن التي يعتاد الأطفال النظر منها إلى الخارج، وعدم ترك مواد سائلة لزجة على الأرضيات، ووضع حواجز للسلالم، والحرص على تثبيت الأثاث لمنعه من السقوط على الطفل.

وأشارت الهيئة إلى أنه لتفادي حوادث الاختناق بالأجسام الغريبة، لابد من إبعاد القطع المعدنية والنقود عن متناول الأطفال، والتأكد من مناسبة الألعاب لعمر الطفل والتخلص من الألعاب المكسورة لتجنب الاختناق بالقطع المكسورة، أما في ما يتعلق بحوادث الغرق، فإذا كان يوجد مسبح في المنزل فمن الضروري وضع حواجز مناسبة، مع وجود مراقب وقت سباحة الأطفال.

• «صحة دبي» دعت إلى التأكد من أن المنزل صديق للطفل وعدم ترك الأدوات الحادة في متناوله.