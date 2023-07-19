مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية تحصل على اعتماد "الختم الذهبي" من اللجنة الدولية المشتركة

أعلنت مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، أول نظام أكاديمي متكامل للرعاية الصحية في دبي، عن حصولها على اعتماد "الختم الذهبي" من اللجنة الدولية المشتركة، وهي إحدى أهم الهيئات في اعتماد المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية في العالم، ما يعكس التزام المؤسسة الراسخ بتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بالارتقاء بقدرات وكفاءة منظومة الرعاية الصحية في دبي، وسعي المؤسسة الحثيث نحو تحقيق الريادة في توفير رعاية استثنائية للمرضى وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، مع مواصلة جهودها لتعزيز معايير التميز في مجال الرعاية الصحية.

وتمثل الاعتمادات الدولية في جميع المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية العاملة تحت مظلة المؤسسة ميزة مهمة لقيمتها في إبراز خضوعها لتقييم صارم وامتثالها لسلسلة من المؤهّلات المطلوبة في شروط الرّعاية وسلامة المرضى وفق معايير عالمية متقدمة، وتعزيز ثقة المرضى وعائلاتهم في الخدمات المقدمة من خلالها.

وأوضحت مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية أن المستشفيات العاملة تحت مظلتها خضعت لعملية تقييم موسّعة من قبل اللجنة ركّزت على الأنظمة التشغيلية الضرورية للحفاظ على السلامة، بالإضافة إلى العديد من الجوانب المتعلّقة برعاية المرضى، حيث أظهر التقييم مدى التزام المستشفيات بالمعايير العالمية الصارمة فيما يخص سلامة المرضى، وجودة الرعاية السريرية وبرتوكولات إدارة المخاطر وغيرها من النقاط التي شملها التقييم.

التزام دائم

وقالت المدير التنفيذي للشؤون الطبية في مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية والمدير التنفيذي لمستشفى لطيفة للنساء والأطفال، الدكتورة منى تهلك: "يعد حصول المستشفيات والمنشآت الطبية التابعة لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة إنجازاً مهماً، يبرز التزامنا الدائم بتقديم رعاية استثنائية لمرضانا في جميع الأوقات، وهو دليل قوي على جهود وتفاني فرق عملنا في رعاية المرضى تماشياً مع القيمة الأساسية للمؤسسة "المريض أولاً".

وشملت المستشفيات التي حصلت على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة كلاً من: مستشفى راشد، ومستشفى دبي، ومستشفى لطيفة للنساء والأطفال، ومستشفى حتّا، بالإضافة إلى مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، الذي حصل على الاعتماد للمرة الأولى، بالإضافة إلى 16 مركزاً أولياً للرعاية الصحية تحت مظلة المؤسسة.

إشادة

من جانبه، قال نائب رئيس فريق الاعتماد الدولي وتحسين الجودة والسلامة في اللجنة المشتركة الدولية، جويل روس: "يعين اعتماد اللجنة الدولية المشتركة للمستشفيات على تبنّي الخطط التشغيلية التي تسهم في تطوير مجموعة متنوعة من المجالات فيها، بما يشمل تعزيز ثقافة الموظفين، والممارسات الرائدة داخل المستشفيات. نُشيد بجهود مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية نحو ترسيخ مكانتها كمؤسسة رائدة وحرصها على الارتقاء بمعايير الجودة وتحقيق أرقى درجات التميز، كذلك التزامها بتقديم أعلى مستويات السلامة والجودة في مجال العناية بالمرضى".

يُذكر أن اللجنة الدولية المشتركة، هي جهة عالمية مستقلة غير ربحية مهمتها تحديد وقياس ومشاركة أفضل الممارسات في مجال الرعاية الصحية وجودة الخدمات المُقدّمة للمرضى، والضمانات التي تكفل سلامتهم. ويمتد نشاط اللجنة في أكثر من 100 دولة حول العالم إذ تعمل عن قرب مع الحكومات والمستشفيات وأنظمة ووكالات الرعاية الصحية، والجهات الأكاديمية من أجل ترسيخ معايير صارمة في رعاية المرضى وتقديم حلول تعين على بلوغ أعلى درجات التميز في هذا المجال.