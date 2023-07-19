«افحص» يوفر رعاية طبية شاملة لكبار المواطنين

كشف مركز أبوظبي للصحة العامة عن توفير برنامج الفحص الدوري الشامل «افحص» نحو 20 فحصاً لكبار المواطنين (65-75 عاماً) من حاملي بطاقة «ثقة»، للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة التي تعتبر تحدياً عالمياً ومحلياً، وأكثر مسبب للوفيات.

وتضمنت الفحوص: اختبار الرؤية، وتقييم السمع، ومسح ديسكا، وفحص الموجات الصوتية الأورتي، وتقييم المخاطر، واستبيان نمط الحياة، والاستشارة المناسبة للعمر، والطول، والوزن، وضغط الدم، ومؤشر كتلة الجسم، ومحيط الخصر، والفحص البدني، ومخاطر القلب والأوعية الدموية، والفحوص المخبرية (الدهون، والكوليسترول الكلي، والغلوكوز التراكمي، وفحص البراز)، وفحص سرطان الرئة للفئة الأكثر خطورة للمدخنين الشرهين، وتنظير القولون، وتقييم الصحة النفسية، وصحة الفم، إضافة إلى فحص الماموغرام للإناث.

وأكد المركز أن «افحص» يشتمل على عدد من الفحوص المطبقة عالمياً، التي أثبتت مقدرتها على خفض الوفيات من خلال الكشف عن الأمراض.

ويتيح البرنامج الصحي لحاملي بطاقة «ثقة» في الفئة العمرية من 18 - 75 سنة، الاستفادة من فحص طبي متكامل، يجنبهم خطر التعرض للأمراض غير السارية، مثل أمراض القلب والسرطانات، والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، لمعالجتها في الوقت المناسب، وتجنب تحولها إلى أمراض مستعصية.

ويتماشى البرنامج مع توصيات الخبراء والمختصين حول العالم باعتماد أسلوب حياة صحي، واتباع أنماط الحياة النشيطة والفاعلة.

وتابع المركز أن البرنامج يشتمل على تقييم متكامل للمخاطر الصحية الناجمة عن عدد من الأمراض المزمنة، إلى جانب كشف إكلينيكي شامل يتلاءم مع أهم التحديات والاحتياجات الصحية، حسب العمر والجنس، في عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية، من ضمنها مراكز شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، ومراكز مبادلة للرعاية الصحية.

وأشار إلى أن مزايا البرنامج تتضمن تعريف المستفيدين بأوضاعهم الصحية في مدة لا تتعدى 10 أيام من تاريخ إجراء الفحوص.

وأكد أن الكشف المبكر، وتحسين النظام الغذائي، وممارسة الرياضة، والعلاج والتدخل المبكر، تعتبر من أفضل الطرق لمكافحة هذه الأمراض وتجنب مضاعفاتها، مع الحدّ من خطر التعرض للأزمات القلبية والسكتات الدماغية التي تعد من أبرز أسباب الوفيات في الدولة.