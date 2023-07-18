"صحة دبي" تحدد 3 عوامل رئيسة للإصابة بـ"اكتئاب الصيف"

أكدت هيئة الصحة بدبي، أن هناك كثيراً من الناس ينظرون إلى فصل الصيف كفرصة للراحة والإجازات والاستمتاع بأجوائه وفعالياته المختلفة، إلا أن هناك فئة من الناس لا تجد هذه المتعة خلال الصيف، لاسيما وأن الأيام الحارة الطويلة والتغييرات التي تطرأ على هذا الفصل تجعلهم مرضى.

وأوضحت الهيئة ضمن الدليل الإرشادي الذي أصدرته أخيراً، أن الاضطرابات العاطفية الموسمية من أكثر المشاكل الصحية التي قد يتعرض لها البعض نتيجة اختلاف المواسم، وهو نوع من الاكتئاب الذي يحدث خلال مواسم معينة من العام، وخاصة في موسمي الصيف والشتاء، لافتة إلى أن هناك عوامل مناخية وحياتية مرتبطة بفصل الصيف تسبب هذا النوع من الاكتئاب وهي: ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، وهي تسبب بعض التغيرات البيولوجية التي تؤثر في كيميائية الدماغ، كما تسبب الشعور بالانزعاج والرغبة في البقاء في المنزل، هروباً من الحر الشديد، حيث يمكن تشغيل التكييف، مما قد يسبب الشعور بالعزلة والكسل وعدم الرغبة في القيام بأي نشاط.

وأشارت إلى أن من بين العوامل أيضاً تغير روتين الحياة اليومية، وهي تسبب بعض التغيرات البيولوجية التي تؤثر في كيميائية الدماغ، كما تسبب الشعور بالانزعاج والرغبة في البقاء في المنزل هروباً من الحر الشديد، حيث يمكن تشغيل المكيف، مما قد يسبب الشعور بالعزلة والكسل، فضلاً عن المخاوف المالية، خاصة وأن الاستمتاع في أوقات الصيف من الأمور المكلفة بعض الشئ، فيما يتعلق بالرغبة في السفر أو الاستمتاع بالمناسبات المختلفة، أو في حال الرغبة في تسجيل الأطفال في نوادي صيفية أو غيرها من الأمور، وهذا العبء المالي قد يتسبب في العديد من مشاعر القلق التي قد تتحول إلى اكتئاب الصيف.

وبحسب الهيئة تتمثل أعراض اكتئاب الصيف في اضطراب النوم، وفقدان الشهية، وفقدان الوزن، والشعور بالضيق أو القلق، فيما ترتكز عوامل الخطر على التاريخ الشخصي للإصابة بالاكتئاب، والتاريخ العائلي، والجنس؛ فالنساء أكثر عرضة للإصابة من الرجال، والنطاق الجغرافي، بحيث تكون أكثر شيوعاً بين الأشخاص الذين يعيشون أقصى شمال أو جنوب خط الاستواء.

وحددت "صحة دبي" 5 مضاعفات لاكتئاب الصيف هي: العزلة الاجتماعية، ومشاكل في المدرسة أو العمل، وتعاطي المواد المخدرة، واضطرابات الصحة العقلية الأخرى مثل القلق أو اضطرابات الأكل، وأفكار أو سلوكيات انتحارية، فيما لفتت إلى أن العلاج ينقسم إلى 4 فئات رئيسة يمكن استخدامها بمفردها أو مجتمعة وهي: العلاج بالضوء، والعلاج النفسي، وفيتامين (د)، والأدوية المضادة للاكتئاب.