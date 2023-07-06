العلماء يتفقد مرافق مستشفى الأمل للصحة النفسية ويطلع على مخرجات خدماته المجتمعية

ضمن الزيارات التفقدية الدورية، وفي إطار الحرص المتنامي لتعزيز خدمات الصحة النفسية، قام رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الدكتور محمد سليم العلماء ، ومدير عام المؤسسة الدكتور يوسف محمد السركال ، بزيارة مستشفى الأمل للصحة النفسية التابع للمؤسسة، وذلك للاطلاع على الخدمات المجتمعية النوعية التي يقدمها المستشفى، بهدف دعم الجهود الرائدة في مجال توفير أعلى معايير الخدمات الصحية النفسية التي من شأنها تعزيز التماسك الأسري، وترسيخ النسيج المجتمعي بما يضمن السعادة والاستقرار والتكامل بين الأفراد.

وتضمنت الزيارة جولة في مختلف مرافق المستشفى بما في ذلك الخدمات المجتمعية التي تشمل "فلل منتصف الطريق"، التي تعد إحدى أبرز مشاريع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية التحولية للصحة النفسية المجتمعية، باعتبارها ركيزة مهمة لاستكمال خطة علاج المرضى وضمان دمجهم التدريجي في المجتمع بعد انتهاء علاجهم من المستشفى، كما تضمنت جولة على قسم الطوارئ ومختلف الأقسام الداخلية والعيادات الخارجية للمستشفى.

وأكد الدكتور محمد العلماء أن المؤسسة تولي اهتماماً كبيراً للصحة النفسية وجودة الحياة لجميع المواطنين والمقيمين، وعملت على تطوير وتكثيف جهودها في هذا الجانب من خلال توسيع قاعدة التحصيل الصحي النفسي، وتعزيز البنى التحتية في مجال الصحة النفسية، حيث يعتبر مستشفى الامل أحد هذه الصروح الطبية التي توفر خدمات فائقة الجودة للارتقاء بالصحة النفسية في المجتمع، مشيراً إلى أن اهتمام المؤسسة بالصحة النفسية يواكب رؤية الإمارات ومساعيها لتحقيق رفاهية شاملة تضمن تعزيز جودة الحياة.

وأضاف خلال الزيارة أن المؤسسة وفي سياق مواكبتها للسياسة الوطنية للصحة النفسية، تعمل بجهود حثيثة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الرئيسية الخمسة للسياسة الوطنية، وقدمت الدكتورة نور المهيري مدير إدارة الصحة النفسية بالمؤسسة شرح مفصل حول إنجازات وإحصائيات المستشفى، والتي تضمنت وصول عدد المترددين على قسم الطوارئ إلى أكثر من 11,500 ألف متردداً، ووصول عدد مترددي العيادات التخصصية الخارجية إلى ما يزيد عن 65 ألف متردداً، وارتفاع عدد المرضى المقيمين في الأقسام الداخلية لأكثر من 4 آلاف مريض.

بدوره قال الدكتور يوسف محمد السركال" إن المؤسسة تبذل كل الجهود والطاقات لجعل خدمات الرعاية الصحية من أفضل الخدمات العالمية وأكثرها كفاءة، التزاماً باستراتيجيتها وخططها المستقبلية التي تلبي متطلبات رؤية "نحن الإمارات" 2071 وتواكب مئوية الإمارات 2030 لضمان تحقيق المخرجات التي تضع الدولة ضمن أفضل 10 دول عالمياً في جودة الرعاية الصحية، وأكثرها تطوراً ونمواً في مختلف القطاعات ضمن مجتمع متماسك يقوم على المعرفة والابتكار.

وأشار مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إلى أن مستشفى الأمل للصحة النفسية يقدم مجموعة من الخدمات الرائدة التي تتميز بسرعة الاستجابة عبر تسهيل وصول الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية، الأمر الذي أثمر في حصول المستشفى شهادة الاعتماد الدولي JCI كأول مستشفى متخصص في الصحة النفسية على مستوى الشرق الأوسط في العام 2019، وإعادة الاعتماد الدولي للمرة الثانية في عام 2022، لافتاً إلى التعاون القائم بين مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ممثلة بمستشفى الأمل للصحة النفسية مع مؤسسة "مودسلي هيلث" وهي أقدم مؤسسة للرعاية النفسية في العالم وأكبر مؤسسة شمولية في الصحة النفسية في المملكة المتحدة، بهدف تطوير خدمات الصحة النفسية في مستشفى الأمل، وتأسيس مركز امتياز للصحة النفسية بغرض تمكين المهنيين في عدد من المجالات والتخصصات.

من جانبها ذكرت مدير إدارة الصحة النفسية الدكتورة نور المهيري حزمة من الأهداف التي حققها مشروع الصحة النفسية المجتمعية في المستشفى، مشيرة إلى أن المشروع أتاح وصول الأفراد الذين يعانون من الأمراض النفسية الى الخدمات الصحية النفسية بسهولة ويسر وفي وقت قياسي، كما عزز من جهود المستشفى المتواصلة في تعزيز الوعي بالاضطرابات النفسية وتقليل الوصمة الاجتماعية، ورفع كفاءة التعافي والتمكين الاجتماعي والنفسي والمهني للمرضى النفسيين.

وتطرقت مدير إدارة الصحة النفسية إلى إنجازات خدمة خط المساعدة للدعم النفسي وتقديم الاستشارات النفسية "تحدث لنسمعك"، حيث قدم خط المساعدة أكثر من 10 آلاف استشارة نفسية، كما تجاوزت عدد الزيارات الافتراضية إلى 45 ألف زيارة ضمن خدمات التطبيب عن بعد، كما لفتت إلى الخدمة الرائدة والمتمثلة بـ"فريق التدخل عند الأزمات" والذي تم تشكيله لتقديم الدعم خلال الأزمات في المستشفيات على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، مشيرة إلى أن الفريق قدم أكثر من 260 تدخل، كما أوضحت إلى مخرجات "خدمات الرعاية النفسية المنزلية" والمخصصة للحالات التي تم تسريحها من المستشفى، والتي تم من خلالها تنفيذ ما يفوق اﻟ 2,000 زيارة.

وتخللت الجولة زيارة مراكز الرعاية النهارية في المستشفى، والتي تعمل كخدمات اليوم الواحد وتقدم عدداً من البرامج التأهيلية النفسية والاجتماعية والمهنية للمرضى، حيث أوضحت المهيري أن المراكز قدمت خدماتها ﻟ 908 متعامل، ونفذت أكثر من 4 آلاف جلسة تأهيلية.

وفي ختام الجولة الميدانية، أشاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة بأداء وكفاءة المستشفى وإنجازاته المتلاحقة التي من شأنها تعزيز خدمات الصحة النفسية المجتمعية بكافة جوانبها التخصصية والتعزيزية والعلاجية والتأهيلية، بما انعكس في حصوله كأول مستشفى في العالم على شهادة الآيزو في إدارة نظام الصحة والسلامة النفسية للعاملين الصحيين ISO 45003:2021، إلى جانب نيله على جائزة الفئة الذهبية من الاتحاد الدولي للمستشفيات في مجال الإدارة الصحية عن برنامجه للصحة النفسية لكبار المواطنين، وحصوله على جائزة أفضل ابتكار لأتمتة الإجراءات الحكومية عن مشروع تشخيص الخرف بالذكاء الاصطناعي في عام 2022 حيث يعتبر المستشفى أول جهة في الشرق الأوسط في تنفيذ تطبيق Cogni AI.