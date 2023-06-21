مجموعة "التداوي الصحية" تطلق برنامجا لتدريب الطلاب المواطنين

أعلنت مجموعة التداوي الصحية في دبي عن فتح باب التسجيل للالتحاق ببرنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات والخريجين المواطنين في المجالات الإدارية بداية من الشهر الجاري.

وقال رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمجموعة مروان حاجي ناصر إنه تم إطلاق خدمة التسجيل للتدريب بمستشفى التداوي والعيادات عبر الموقع الالكتروني للمجموعة، وسيتم استقبال الطلاب ابتداء من الشهر الجاري.

وأضاف: وفرت المجموعة برامج تدريبية في اقسام متعددة منها تقنية المعلومات والموارد البشرية والتسويق وخدمات التواصل الاجتماعي وخدمة العملاء والجوانب الإدارية المختلفة.

وتابع مروان ناصر: سيقدم البرنامج فرصا تدريبية للطلاب والخريجين لتعزيز قدراتهم وإكسابهم خبرات في مختلف التخصصات الإدارية، وتدريبهم على الممارسات والمسارات المهنية المتعددة.

وأشار الى أن البرنامج الذي يستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، يهدف إلى تعريف الطلاب ببيئة العمل، وترسيخ الشعور بالمسؤولية والالتزام بالمواعيد والتعرف على النظم الإدارية، مايؤهلهم لدخول سوق العمل بكفاءة واقتدار.

وذكر أن مجموعة التداوي حريصة على إطلاق برنامج التدريب للطلاب المواطنين من منطلق مسؤوليتها المجتمعية ودعما للطلاب والخريجين المواطنين، وتأهيلهم لدخول سوق العمل وهم مزودين بالخبرات والكفاءات اللازمة.

ودعا مروان ناصر الطلاب المواطنين للتسجيل عبر الموقع الالكتروني لمجموعة التداوي الصحية، للاستفادة من البرنامج التدريبي، وصقل مهاراتهم بما يمكنهم من الالتحاق بوظائف في مجالات عدة يحتاجها القطاع الصحي.