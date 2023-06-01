143 منشأة طبية جديدة في دبي خلال 3 أشهر

أعلنت هيئة الصحة في دبي أن عدد المنشآت الصحية التي تم ترخيصها خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 143 منشأة، بنمو بلغ 11.5%، مقارنة بالربع الأول من عام 2022، ليصل العدد الإجمالي للمنشآت الصحية المرخّصة في دبي إلى 4609 منشآت.

وذكرت الهيئة أنها تلقّت أكثر من 6500 طلب للحصول على ترخيص مهني للعمل في الإمارة خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما بلغ العدد الإجمالي للمهنيين الصحيين المرخصين حالياً، 56 ألفاً و239 مهنياً صحياً. ويعكس الإقبال المتزايد من جانب شركات الرعاية الصحية ومزودي الخدمات، ضمن القطاع الصحي، مدى الثقة التي تتمتع بها دبي إقليمياً وعالمياً كمركز رئيس للخدمات الصحية والعلاجية، بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية طبية متطورة، وتوفيرها أفضل الإمكانات التي تعزز جاهزية القطاع الصحي، برفده بمنشآت تعد من الأحدث والأفضل على مستوى العالم، وكوادر عالية الكفاءة، وتقنيات بالغة التطور، ما يمكّنها من تقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية التي تتبع أرقى المعايير العالمية.

ووفقاً لما أعلنته الهيئة، فقد شملت المنشآت المرخص لها في دبي 52 مستشفى، و77 عيادة تخصصية، و58 مركزاً لجراحات اليوم الواحد، و82 عيادة طب أسنان عام، و122 عيادة عامة، و1325 صيدلية، و414 مركز بصريات، و160 رعاية منزلية، و57 مركزاً للطب البديل.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في الهيئة، الدكتور مروان الملا، أن نمو الاستثمار في المنشآت الصحية يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها الإمارة وجهة مثالية للاستثمار الصحي، ويؤكد قدرتها التنافسية وكفاءة بنيتها التحتية الحديثة، واكتمال وتطور التشريعات المنظمة للقطاع الصحي، وكذلك يعكس النمو الرؤية الطموحة التي تقف وراء تطور القطاع الصحي وقدرته على التكيف مع مختلف الظروف، أسوة بباقي القطاعات الحيوية التي تشهد تطوراً ونمواً مطرداً في دبي.

وأشار الملا إلى الاهتمام البالغ الذي توليه الهيئة لتحفيز وتشجيع المستثمرين، من خلال حزمة من التسهيلات الحكومية التي أسهمت بشكل فاعل في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة مفضلة للسياحة العلاجية، حيث احتلت المرتبة الأولى عربياً والسادسة عالمياً في هذا المجال، وفق المؤشر العالمي للسياحة الطبية الصادر عن المركز الدولي لبحوث الرعاية الصحية.

وأشاد الملا بالتعاون والشراكة الوثيقة بين الهيئة والقطاع الطبي الخاص، لتحقيق مزيد من الإنجازات التي تخدم الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية (D33)، وتسهم في بناء منظومة صحية أكثر مرونة واستدامة تعمل على ترسيخ المكانة العالمية لدبي وجهة مثالية للسياحة والاستثمار.

وكانت دبي قد شهدت إقبالاً كبيراً في مجال السياحة العلاجية ضمن مختلف التخصصات الطبية خلال العام الماضي، ما يعكس بشكل كبير، تميز قطاع الرعاية الصحية والطبية في الإمارة، وكفاءة البنية التحتية عالمية المستوى فيه، بمنشآته المتطورة وكوادره المتخصصة والطواقم الطبية العاملة فيه، ما يمنح دبي مكانة متميزة كوجهة عالمية للسياحة العلاجية، وفقاً لرؤية القيادة في توفير نموذج صحي راق يتيح مناخ استشفاء آمناً ومميزاً في مختلف التخصصات الطبية، ويقدم أفضل خدمات التشخيص والعلاج عالية الجودة. وأظهر تقرير صادر عن الهيئة أن الإمارة استقبلت أكثر من 674 ألف سائح صحي من حول العالم خلال العام الماضي.

وأوضح التقرير الطفرة الكبيرة في النفقات الطبية للسائحين الصحيين في دبي، حيث تجاوز إجمالي تلك النفقات في العام ذاته، 992 مليون درهم، بزيادة 262 مليون درهم عن عام 2021.

مروان الملا:

«نمو عدد المنشآت الصحية يعكس الثقة الكبيرة في دبي».

11.5 %

زيادة في عدد المنشآت الطبية في دبي خلال العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي.

6500

طلب ترخيص مهني صحي خلال الربع الأول من العام الجاري.

4609

إجمالي عدد المنشآت الصحية المرخصة.

56.200

ألف مهني يعملون في مختلف التخصصات الصحية في الإمارة.