تقدّمها "برجيل القابضة".. خدمات رعاية حصرية للمتقاعدين والمستحقين في أبوظبي

وقَع صندوق أبوظبي للتقاعد، اتفاقية تعاون مع مجموعة برجيل القابضة لتَقديم مجموعة من خدمات الرعاية الصحية الحصرية للمتقاعدين والمستحقين المسجلين لدى الصندوق. وتأتي الاتفاقية في إطار تَعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، بما يتماشى مع مهمة برجيل القابضة، المتمثلة في تقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية في الدولة، ورغبة الصندوق في تَوسيع شبكة المزايا الاجتماعية للمتقاعدين المسجلين لديه.

ووقع الاتفاقية، المدير العام لشؤون التقاعد بصندوق أبوظبي للتقاعد، خلف عبد الله رحمه الحمادي، والرئيس التنفيذي لـ برجيل القابضة، جون سونيل.

وحسب الاتفاقية سيتم تَقديم خدمات الرعاية الصحية الحصرية للمتقاعدين والمستحقين على مرحلتين، إذ تَشمل المرحلة الأولى إطلاق برنامج صحي شخصي ومبتَكر أُعِدَ خصيصا للمتقاعدين باسم " برجيل صحتي "، يُعنى بتَقديم خدمات الرعاية الصحية بحسب الفئة العمرية، فيما تتضمنُ المرحلة الثانية من الاتفاقية - والتي سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريباً- برامج صحية تَخصصية ومتكاملة، سيتم تصميمها وفقاً للتخصص الطبي، لتلبية احتياجات المتقاعدين وفقاً لحالاتهم الصحية.

وبموجب الاتفاقية، يوَفر برنامج "برجيل صحتي" خدمات حصرية متَميزة للمتقاعدين تتضمن أولوية حجز المواعيد، والعمليات الجراحية من خلال الرقم المجاني الحصري 80078، وكذلك الفحوص الطبية الشاملة، وخدمة الحصول على الرأي الطبي الثاني من خبراء برجيل، وأنواع العلاجات المختلفة بما فيها العلاج الطبيعي والعلاج المهني، بالإضافة إلى خدمات توصيل الأدوية، وخصومات ميسرة على الخدمات غير المشمولة في التأمين.

كما يمكن للمتقاعدين والمستحقين بموجب الاتفاقية، الحصول على خدمة الاستشارات والمتابعة الطبية افتراضياً "عند بٌعد"، وأيضاً خدمات الدعم الخاص والمتمثلة في خدمات الرعاية المنزلية بخصومات ميسرة إضافة إلى الأنشطة الاجتماعية.

وسيتمكن المتقاعدون من كبار المواطنين، والمتقاعدين (أكبر من 55 عاما) من الحصول على خدمة " كبار الشخصيات التي توفرها المجموعة بجميع فروعها، فيما يستفيد جميع المتقاعدين المسجلين لدى الصندوق، من جلسات التوعية والمحاضرات التي تعقدها "برجيل" حضورياً او افتراضيا في مجالات الصحة العقلية والجسدية، وإدارة نمط الحياة.

ويُمكن للمتقاعدين والمستحقين الحصول على الخدمات الحصرية، في فروع مستشفيات العلامة التجارية "برجيل" في كل من: أبوظبي، العين، دبي بالإضافة إلى فروع المجموعة في إمارة الشارقة. إذ ستخصص "برجيل " مسؤولا خاصاً لإدارة البرنامج الصحي للمتقاعدين لضمان أفضل خدمة ممكنة.

وأكد المدير العام لشؤون التقاعد بصندوق أبوظبي للتقاعد، خلف عبد الله رحمه الحمادي،حرص الصندوق على توسيع نطاق المزايا والمنافع الاجتماعية للمتقاعدين المسجلين لدى الصندوق، عبر عقد الشراكات مع المؤسسات الناجحة ذات الخدمات المتميزة في الدولة، وقال:". يسعى الصندوق إلى توفير مزايا اجتماعية إضافية واستباقية ومتميزة لا سيما للمتقاعدين من كبار المواطنين، خاصة في مجال الخدمات الطبية والأنشطة التوعوية المختلفة لضمان حصولهم على أعلى مستوى من خدمات الرعاية الصحية التي تتماشى مع احتياجاتهم"

فيما قال الرئيس التنفيذي لـ برجيل القابضة "، جون سونيل: "نحن فخورون بشراكتنا مع صندوق أبوظبي للتقاعد وتقديم خدمات رعاية صحية ضمن معايير عالمية للمتقاعدين وعائلاتهم، وستعزز مذكرة التفاهم التزامنا بتقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة، وتوضح مهمتنا في المساهمة في رفاهية المجتمع الذي نخدمه، ونحن على ثقة من أن شراكتنا ستعمل على تحسين تجربة الرعاية الصحية للمتقاعدين من الصندوق ".