دبي تستضيف المؤتمر التاسع عشر للعناية الحرجة 12 مايو

تستضيف دبي في الثاني عشر من مايو مؤتمر الإمارات التاسع عشر للعناية الحرجة والمؤتمر الثامن عشر للإتحاد العالمي لممرضي العناية الحرجة، وذلك تحت رعاية جائزة حمدان للعلوم الطبية في فندق"انتركونتننتال فيستيفال سيتي" خلال الفترة من 12 الى 14 مايو 2023.



يسلط الحدث الذي تشارك فيه 33 جمعية من 42 دولة واكثر من 2000 من الكوادر الطبية والتمريضية المتخصصة الضوء على أحدث التقنيات المستخدمة في التنفس الاصطناعي واحدث الادوية بجانب أخر ماتوصل اليه علم العناية الحرجة.



وقال الدكتور حسين ناصر آل رحمة استشاري و رئيس المؤتمر إن الحدث يهدف إلى جمع نخبة الأطباء والمتخصصين والباحثين ذوي الخبرة في مجال طب العناية المركزة والحرجة في منطقة الشرق الأوسط والعالم لتبادل الخبرات ومناقشة أحدث التقنيات المتطورة ومواكبة الابتكارات والأبحاث المعمول بها عالميا.



وافاد أن فعاليات المؤتمر تشمل 244 متحدثا منهم 100 متحدث عالمي و64 متحدثا إقليميا إضافة الى 80 متحدثا من داخل الدولة لافتا الى ان عدد المحاضرات التي سيتم استعراضها طيلة الثلاث أيام يصل الى 255 محاضرة في 56 جلسة عمل إضافة الى 4 ورش عمل و 4 دورات تدريبية لافتا الى انه سيتم على هامش المؤتمر توقيع عدد من الاتفاقيات النوعية مع عدد من الجهات العالمية التي ستعود بالفائدة على كافة الأطراف.



وأضاف أن المؤتمر يحظى بدعم ومشاركة المؤتمر الثامن عشر للإتحاد العالمي لممرضي العناية الحرجة “WFCCN” و مؤتمر جمعية التمريض الإماراتية الخامس “ENA” و مؤتمر الشبكة العالمية لطب الطوارئ الخامس “GNEM” والاجتماع الإقليمي الرابع للعناية العصبية الحرجة لجمعية العناية العصبية الحرجة – فصل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “NCC/ENLS”.

من جانبه قال عبد الله بن سوقات المدير التنفيذي لجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية أن الجائزة تسير على نهج المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في دعم التعليم الطبي المستمر والمؤتمرات الطبية الجادة خاصة تلك التي تعود بالفائدة على أطباء الدولة بشكل خاص وأطباء المنطقة العربية بشكل عام.



وأكد أهمية المؤتمر خاصة وأن الأوراق العلمية التي سيناقشها تعد خلاصة الخبرات والأبحاث التي توصل لها أطباء العناية الحرجة والحوادث لمشاركتها مع الحضور وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والبروتوكولات العلاجية التي توصلوا لها منذ تفشي الجائحة.



وشدد على أن الجائزة ستواصل العمل على تحقيق الأهداف والتطلعات التي وضعها المغفور له الشيخ حمدان بن راشد منذ إطلاقها عام 1999 وستستمر في دعم المؤتمرات الطبية وعملية التعليم الطبي التي تعتبر أساسية لإكساب الأطباء والمتخصصين الخبرات العلمية والعملية وتطوير وتعزيز مستوياتهم وخبراتهم لخدمة المرضى.

يشارك في الحدث 32 شركة عالمية متخصصة في أجهزة العناية الحرجة وأجهزة التنفس الاصطناعي لعرض أحدث الأجهزة والمنتجات في مجال طب العناية الحرجة.