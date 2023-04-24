%95 نسبة التزام المؤسسات الغذائية بدبي خلال رمضان

أفادت بلدية دبي بأن نسبة التزام المؤسسات الغذائية خلال شهر رمضان بلغت 95%.

وذكرت أن أبرز المخالفات تركزت في تكدس المنتجات الغذائية والحفظ الحراري.

وأوضحت لـ«الإمارات اليوم» أن مفتشيها نفذوا حملات على مستودعات الأغذية التي يكثر تناولها خلال الشهر، والهايبر ماركت والجمعيات، بهدف التأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية، مؤكدة أن نسبة الالتزام بلغت 95%.

وذكرت أنها تطبق نظاماً ديناميكياً في التفتيش الذكي، يقوم المفتشون من خلاله باتباع خمس طرق، الأولى تتمثل في التفتيش الروتيني على المؤسسات الغذائية، الذي يتم برمجته إلكترونياً وفقاً لآخر تقييم للمؤسسة، وتتمثل الطريقة الثانية في تطبيق الإجراءات التصحيحية للمخالفات الأساسية والمخالفات عالية الخطورة.

والطريقة الثالثة تفتيش الأمر الإداري، وهذه الطريقة يتم اتباعها خلال الحملات على المؤسسات الغذائية المتدنية التقييم، والهدف منها رفع مستويات تقييمها، وتعتبر هذه طريقة استباقية لمعالجة المخالفات الخطرة قبل حدوثها، فيما تتمثل الطريقة الرابعة في التفتيش على الأنشطة المؤقتة خلال الفعاليات وفقاً لمعايير السلامة الغذائية خلال الفعاليات، وتتمثل الطريقة الخامسة في التحقق من البلاغات الواردة عبر مركز الاتصال، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لنتائج التحقيق.

جودة الحياة في دبي

أكدت بلدية دبي أنها نفذت حملات رقابية عدة قبل وخلال عيد الفطر المبارك للتأكد من استيفاء الاشتراطات الخاصة بنقل وتخزين وتحضير وعرض المنتجات والمواد الغذائية، في إطار ضمان سلامة الأغذية الأكثر تداولاً خلال أيام عطلة العيد، وتوفير أفضل مقومات الصحة والسلامة لتعزيز جودة الحياة في دبي.

وذكرت أن فريق التفتيش الغذائي نفذ حملات على المؤسسات الغذائية والهايبر ماركت ومحال الحلويات والشوكولاتة والحلويات الشعبية والعربية، للتأكد من تطبيق أفضل الممارسات، ومن التزام العاملين بالمؤسسات الغذائية أعلى معايير النظافة الشخصية.