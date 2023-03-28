"الإمارات للخدمات الصحية" تفتتح عيادة أمراض الدم للأطفال في مستشفى صقر برأس الخيمة

افتتحت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عيادة أمراض الدم للأطفال في مستشفى صقر برأس الخيمة التابع لها وذلك في إطار التزامها بتوفير أفضل مستويات الرعاية الصحية المتخصصة حيث تستقبل العيادة الأطفال ممن يعانون من أمراض الدم الوراثية وغير الوراثية .

وأكد المدير التنفيذي لقطاع المستشفيات بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عصام الزرعوني أن المؤسسة مستمرة في دعم جميع منشآتها الصحية بهدف تحقيق الأهداف التي تتزامن مع استراتيجية الإمارات لجودة الحياة انسجاماً مع استراتيجيتها القائمة على تبني وتطوير منظومة خدمات صحية مستدامة ومتكاملة ومبتكرة ومتاحة لمختلف أفراد المجتمع الإماراتي بما يسهم في ترسيخ تنافسيتها على المستويين المحلي والعالمي وتوفير خدمات رعاية صحية متميزة تواكب الرؤية الوطنية "نحن الإمارات 2031" وصولاً إلى تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071.

بدورها أوضحت مديرة مستشفى صقر برأس الخيمة الدكتورة منى العيان أن افتتاح العيادة الخاصة بأمراض الدم للأطفال يأتي في إطار السعي المتواصل لتعزيز منظومة الخدمات الصحية التي يوفرها المستشفى لجميع المتعاملين بشكل عام وللأطفال بشكل خاص إذ يسعى المستشفى للارتقاء بجودة الرعاية الصحية المخصصة للأطفال إلى مستويات متقدمة وترسيخ المكانة الريادية لكل من المؤسسة والمستشفى في هذا المجال ..مشيرة إلى أن افتتاح العيادة سيمثل رافداً مهماً في تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات لجودة الحياة ودعم أهداف واستراتيجية المؤسسة الرامية إلى تطوير الخدمات الصحية والعلاجية وضمان شموليتها وتكاملها وفق أفضل المعايير والممارسات الطبية.

من جهتها أشارت استشارية أمراض دم وأورام أطفال بمستشفى صقر الدكتورة سالي النعيم أن العيادة ستسهم في تعزيز خدمات المتعاملين من فئة الأطفال ممن يعانون من أمراض الدم الوراثية وغير الوراثية مثل أمراض وفقر الدم الوراثية كالثلاسيميا والأنيميا المنجلية وأنيميا الفول بالإضافة إلى اضطرابات نزف الدم مثل الهيموفيليا وانخفاض تعداد خلايا الدم البيضاء وفحص الأمراض الوراثية لحديثي الولادة.

وأوضحت أن العيادة توفر كذلك فحوصات وعلاج أمراض فقر الدم الناتج عن نقص الحديد وحمض الفوليك و "بي 12 "ومرض فرفرية قلة الصفيحات مجهولة السبب وأمراض سرطان الدم منوهة بأن العيادة تستقبل الحالات المحولة من مختلف المراكز والعيادات التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.