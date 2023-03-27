الإمارات الخامسة عالمياً في توفير علاج لمرض وراثي نادر

في خطوة تؤكد ريادة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في تقديم خدمات صحية مستدامة ومتكاملة، وفرت المؤسسة، من خلال مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، إحدى المنشآت التابعة لها، علاجاً لمرض جيني نادر جداً، يُعرف باسم نقص حمض السفينغوميليناز، لتصبح الإمارات خامس دولة في العالم، والأولى على مستوى الشرق الأوسط في توفير هذا العلاج. جاء توفير العلاج لتلبية خطة علاج الحالات المسجلة في المستشفى والمصابة بهذا المرض، حيث تم توفير العلاج لطفلة في الخامسة من عمرها، تم تحويلها لتلقي العلاج في عيادة الأمراض الوراثية في المستشفى، حيث تخضع الطفلة للعلاج في المستشفى منذ أكثر من عام.