"مستشفى التداوي" بدبي يطلق مبادرة لعلاج كبار المواطنين في منازلهم

أطلق مستشفى التداوي في دبي، مبادرة لعلاج كبار المواطنين في المنازل، بهدف تسهيل حصولهم على الخدمات الطبية في مختلف التخصصات، دون جهد أو مشقة، وبما يتناسب مع حالتهم الصحية، وتشتمل على تقديم الدعم النفسي والعاطفي لهم.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية مروان إبراهيم حاجي ناصر، أن المستشفى أطلقت هذه المبادرة النوعية تضامناً، ودعماً لفئة كبار السن من المواطنين والمقيمين، عملت على توفير هذه الخدمة لرعاية الحالات التي تعاني من الأمراض المزمنة، وأمراض الشيخوخة، وأية أعراض مرضية طويلة الأمد، من قبل فريق طبي متخصص على أعلى مستوى من الكفاءة في مجال طب الشيخوخة وكبار السن.

وقال إن الخدمات العلاجية لكبار السن تشتمل أيضاَ على تقديم رعاية صحية أولية و وخدمات صحة نفسية إضافة إلى علاج خدمات العلاج الطبيعي لهم في منازلهم، حيث يتم فحص المرضى سريرياً، كذلك قياس وضبط المؤشرات الحوية للجسم، وفي حال تبين حاجة المريض لفحوصات أكثر تعقيداً يتم تحديد موعد في المستشفى لإجراءاها في أسرع وقت.

ولفت إلى أن الفئات المشمولة بالمبادرة هي كبار السن من عمر 60 عاماً فما فوق، من المواطنين والمقيمين، ممن يصعب عليهم مراجعة المستشفى باستمرار بسبب حالتهم الصحية، ليتمكنوا من الحصول على خدمات علاجية تناسب مرحلتهم العمرية وحالتهم الصحية بمعايير عالمية.

وأشار رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية إلى أن المستشفى تقدم أيضاَ خدمات الرعاية لكبار السن عن بعد، من خلال التواصل المباشرة، لضمان استقرار الحالة، فيما يتوجه فريق طبي متخصص في حال تطلبت الحالة ذلك.

يشار إلى أن مجموعة التداوي الصحية، هي مجموعة وطنية، أسسها المواطن مروان إبراهيم ناصر، لتوفير كافة خدمات الرعاية الصحية التخصصية، تحت سقف واحد، وهي منشأة معتمدة من قبل اللجنة الدولية المشتركة، في معايير الجودة والتكنولوجيا وسلامة المرضى.