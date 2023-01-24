ارتفاع ضغط الشريان الرئوي

تعريفه :

ان ارتفاع ضغط الدم الرئوي هو نوع من ارتفاع ضغط الدم اللذي يؤثر على الشرايين في الرئتين والجانب الأيمن من القلب.

اشكال ارتفاع ضغط الدم الرئوي:

في أحد أشكال ارتفاع ضغط الدم الرئوي ، يُسمى ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي (PAH) ، حيث يتم تضييق الأوعية الدموية في الرئتين أو انسدادها أو تدميرها. وقد يؤدي الضرر إلى إبطاء تدفق الدم عبر الرئتين ، مما يسبب في رفع ضغط الدم في شرايين الرئة.

نتائج ارتفاع ضغط الدم الرئوي:

ان اي ارتفاع في ضغط الدم الرئوي يجبر القلب الى ان يعمل بجهد أكبر لضخ الدم عبر الرئتين ويؤدي ذلك الجهد الإضافي في النهاية إلى ضعف عضلة القلب وفشلها.

العلامات والعوارض:

تتطور علامات وأعراض ارتفاع ضغط الدم الرئوي ببطء. قد لا تلاحظ لأشهر أو حتى سنوات. وتزداد الأعراض سوءًا مع تقدم المرض.وتتضمن علامات ارتفاع ضغط الدم الرئوي وأعراضه ما يلي:

• ازرقاق الشفتين والجلد

• ضغط أو ألم في الصدر

• دوخة أو نوبات إغماء

• سرعة النبض أو خفقان القلب

• إعياء

• ضيق في التنفس ، في البداية أثناء ممارسة الرياضة وفي النهاية أثناء الراحة

• تورم في الكاحلين والساقين وفي نهاية المطاف منطقة البطن

التشخيص:

يصعب تشخيص ارتفاع ضغط الدم الرئوي مبكرًا لأنه لا يتم اكتشافه غالبًا أثناء الفحص البدني الروتيني. حتى عندما يكون ارتفاع ضغط الدم الرئوي أكثر تقدمًا ، فإن علاماته وأعراضه تشبه أعراض أمراض القلب والرئة الأخرى.

طرق الوقاية والعلاج :

لا يوجد علاج لارتفاع ضغط الدم الرئوي ، ولكن العلاج متاح للمساعدة في تحسين العلامات والأعراض وإبطاء تقدم المرض.

غالبًا ما يستغرق الأمر بعض الوقت للعثور على العلاج الأنسب لارتفاع ضغط الدم الرئوي. وايضا غالبًا ما تكون العلاجات معقدة وتتطلب رعاية متابعة شاملة.

عندما يحدث ارتفاع ضغط الدم الرئوي بسبب حالة أخرى ، يتم إعطاء العلاج للسبب الأساسي كلما أمكن ذلك.