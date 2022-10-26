"الصحة ووقاية المجتمع" تعزز جهوزية المخزون الطبي الاستراتيجي في حالات الطوارئ

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ورشة لتدريب ضباط الطوارئ المعنيين بمتابعة المخزون الدوائي الاستراتيجي في القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، وذلك بالتعاون مع شركائها من الجهات الصحية المحلية ومن شركات ومصانع الأدوية المحلية والعالمية، ضمن استراتيجيتها لتعزيز جهوزية المخزون الطبي في حالات الطوارئ،

وشارك في الورشة، التي عُقدت في ديوان الوزارة بدبي، على مدى خمسة أيام، 23 ضابط طوارئ من العاملين في المنشآت الصيدلانية الحكومية والخاصة، بعد اعتمادهم من مركز عمليات الطوارئ والأزمات والكوارث في الوزارة.

وأكد وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع سعادة الدكتور محمد سليم العلماء أن المخزون الدوائي الاستراتيجي في الدولة يحظى بقدر عال من الاهتمام والأولوية في استراتيجية الوزارة ورؤيتها الرامية إلى دعم قدرات الاستجابة الفعالة للدولة وجاهزيتها العالية في التعامل مع التحديات الصحية، مشيراً إلى أن تعزيز المخزون الطبي وتدريب ضباط الطوارئ على آليات استمرارية توفير المستلزمات الطبية، يدعم كفاءة المنظومة الصحية واستدامة عملها في الحالات الطارئة، بما يعزز الأمن الدوائي لأفراد المجتمع وضمان تقديم الخدمات الصحية للمرضى في جميع الظروف.

بدوره أوضح الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع سعادة الدكتور أمين حسين الأميري أن أهمية الورشة تكمن في تناول مختلف الجوانب التدريبية التي تُمكّن ضباط الطوارئ من أداء مهامهم وآليات مواجهة المخاطر وحالات الطوارئ، وكيفية وضع الخطط الاستباقية التي تضمن استمرارية خدمات الرعاية الصحية للمرضى، عبر توفير مخزون طبي استراتيجي يشمل مختلف الأصناف الدوائية والمستلزمات الطبية.

وتضمن برنامج الورشة تدريب المشاركين على آليات تحديد المخاطر واتخاذ اللازم لمواجهتها، ووضع خطط عمل تعزز الجهوزية والاستجابة في التصدي لأي طارئ، بما يضمن استمرارية توفر الأدوية والمنتجات الطبية على مستوى الدولة لمواصلة تقديم الخدمات الصحية العلاجية والوقائية.

يشار إلى أن الورشة انعقدت بعد توقيع وزارة الصحة ووقاية المجتمع سلسلة من مذكرات التفاهم مع عدد من مصانع الأدوية المحلية وشركات الأدوية العالمية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2015 في شأن المخزون الطبي الاستراتيجي، حيث تلتزم المنشآت الصحية والمؤسسات الصيدلانية الخاصة التي يتم التعاقد معها بتعيين ضابط طوارئ للتنسيق حول المنتجات الطبية التي يشملها المخزون الطبي الاستراتيجي.