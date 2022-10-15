"صحة" تغلق مركز خدمات كوفيد-19 من المركبة في عجمان

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" إغلاق مركز صحة لخدمات كوفيد-19 من المركبة في عجمان اعتباراً من 16 أكتوبر، مشيرة إلى أنه بإمكان الراغبين بإجراء فحص مسحة الأنف أو أخذ تطعيم كوفيد حجز موعد في مركزها في أقرب مركز.



وأكدت شركة "صحة" توفيرها عدداً من مراكز خدمات كوفيد-19 من المركبة في جميع إمارات الدولة، حرصاً منها للتيسير على المواطنين والمقيمين، وتوفير أفضل الخدمات لهم، ودعت الراغبين في الحصول على التفاصيل الكاملة حول أقرب موقع لمراكز خدمات كوفيد ـ 19 من المركبة يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.seha.ae/screening-locations/، مع إمكانية حجز موعد من خلال التطبيق الذكي لشركة "صحة".