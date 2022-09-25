368 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» وحالة وفاة واحدة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 221 ألفاً و85 فحصاً جديداً خلال الساعات الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، ‌‎بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) والمخالطين لهم وعزلهم. ‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة في الكشف عن 368 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة مليوناً و25 ألفاً و213 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالة مصابة من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2343 حالة.

‌‎‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 412 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء مليوناً و4581 حالة.