5 أعراض تنذر بإصابتك بالزهايمر

حددت هيئة الصحة في دبي ثلاثة 5 أعراض أساسية إذا شعر بها الإنسان فإنه قد يكون مصاباً بمرض الزهايمر، وعليه مراجعة الطبيب المختص لتلقي العلاج اللازم.

وأوضحت الهيئة أن الأعراض الخمس تتمثل في " فقدان الذاكرة، صعوبة التخطيط وتنفيذ المهام الاعتيادية، صعوبة إصدار الأحكام والقرارات، صعوبة التفكير والاستدلال، التغيرات في الشخصية والسلوك".

وأكد أطباء أنه حتى اليوم لا يوجد علاج شافٍ كلياً لمرض الزهايمر، وإنما توجد أدوية وأساليب علاجية تخفف من أعراض المرض، وتمكن المريض من التعايش مع مرضه، والتواصل بشكل فعّال مع محيطه المجتمعي».

وأشاروا إلى أن أعراض الزهايمر تبدأ من عمر الـ65 عاماً، إذ مع بداية وصول الإنسان للأربعينات من العمر، يبدأ العديد من أجهزة الجسم في الضعف، والتراجع تدريجياً، ويبدأ معها حدوث ضعف وضمور في الدماغ، إلا أن مريض الزهايمر يكون ضعفه متزايداً بشكل أكبر.

وأشارت دراسات علمية حديثة إلى أن الإنسان الذي يجيد أكثر من لغتين، يكون أقل عرضة للإصابة بمرض الزهايمر من الذي يجيد لغة واحدة، كذلك من يتبعون نمطاً غذائياً يعتمد على بعض الأغذية مثل التين واستخدام زيت الزيتون، وبعض الأغذية في حوض البحر الأبيض المتوسط

ويعتبر الزهايمر أحد الأمراض التي تحدث بسبب ارتفاع المتوسط العمري للإنسان، حيث تضاعف في الدولة حسب آخر إحصائية ليراوح بين 77 و79 عاماً بين المواطنين، بعد أن كان بين 46 و50 عاماً، وذلك قبل 50 عاماً من اليوم، بفعل تطور الخدمات الصحية، وجودة الحياة.