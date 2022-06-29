مستشفى خورفكان يستحدث منظومة عمل بـ 100 مليون درهم

المصدر: سمية الحمادي - خورفكان

كشف مدير مستشفى مدينة خورفكان، التابعة لإمارة الشارقة، عبيد بن فريش الكندي، عن استحداث منظومة عمل جديدة لتقديم حزمة علاجية متعددة التخصصات، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وأكد إضافة وحدات طبية جديدة في المستشفى، تمثلت في وحدة علاج أمراض القلب ومركز خاص بمرضى السكري، بهدف تمكين المستشفى من تقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية للمراجعين في المدينة.

كما أكد حرص مستشفى خورفكان على أن تصل الخدمات الطبية بكفاءة عالية إلى المواطنين والمقيمين في الساحل الشرقي، وتحديداً أبناء مدينة خورفكان، مع توفير الخدمات التخصصية لضمان عدم تحويل المرضى إلى مستشفيات بعيدة عنهم، مشيراً إلى أن مستشفى خورفكان دخل مرحلة جديدة نتيجة الصيانة الشاملة، ورفده بأجهزة ومعدات طبية جديدة وأخصائيين واستشاريين، إضافة إلى إجراء عمليات التوسعة، بكلفة بلغت 100 مليون درهم.

ولفت إلى فصل قسم العناية المركزة عن الأقسام الأخرى، واستحداث مركز متكامل لمرضى السكري، الذي سيُشكل نقلة نوعية، وزيادة غرف العمليات، وإضافة أربع غرف متطورة.

كما أكد اعتماد منظومة عمل جديد في قسم العناية والباطنية والتخدير والصيدلية والتغذية والعلاج الطبيعي وخدمات تشخيص جلطات الدماغ والعلاج الأولي، بتعيين استشاريين وأخصائيين جدد في المستشفى في تخصصات مثل أخصائي جراحة المخ والأعصاب وأخصائي أمراض نفسية وجهاز تنفسي وعناية مركزة ومسالك بولية واستشاري عيون، بالإضافة لتعين فني تجبير.

وتضمنت الأعمال استحداث أنظمة الطاقة الشمسية وتجديد شبكات المياه والكهرباء وتغيير نظام التكييف على مستوى المبنى بما فيه تطوير وحدة تكييف الأشعة المقطعية ونظام مراقبة المباني.

وأكد أن المستشفى يعتزم تطوير قسمي الطوارئ وجراحة الرجال، واستحداث مطبخ متكامل.

وذكر بن فريش أن النتائج التي توصلت إليها الأقسام خلال النصف الأول من العام الجاري أحدثت قفزة نوعية مقارنة بنتائج الأعوام السابقة، خصوصاً مع استحداث الوحدات الطبية الجديدة، إذ بلغ عدد المرضى الذين تلقوا العلاج في العناية المركزة 154 حالة، وتعاملت الفرق الطبية مع 2569 من المرضى المدخلين للمستشفى، و22 ألفاً و418 مريضاً تلقوا علاج العناية الطبية في قسم الطوارئ، فيما بلغ عدد المرضى الخارجيين 21 ألفاً و340 مريضاً.

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